Kast: Quiere ser candidato, critica liderazgo de Ossandón y pide un "parelé" a la izquierda

Sólo siete días han pasado desde que Sebastián Piñera ganó el balotaje y ya uno de sus colaboradores en el balotaje, el diputado José Antonio Kast, asegura que en cuatro años más quiere volver a ser candidato presidencial.

El diputado independiente, que ya confirmó la creación de un nuevo movimiento político, obtuvo en primera vuelta 522.946 votos, es decir, logró el 7,93 por ciento en las elecciones de noviembre que lo ubicó en el cuarto lugar por debajo de Beatriz Sánchez (20,27 por ciento) y superando a Carolina Goic (5,88 por ciento).

En conversación con La Tercera, el diputado afirmó que en este periodo su domicilio estará "en Independencia con Libertad" y eso "significa que no voy a ser parte del gobierno, yo no quiero ser parte del gabinete, o parte del staff de La Moneda".

Al ser consultado por si quiere volver a intentar una carrera presidencial, José Antonio Kast remarcó: "Claramente, si uno fue candidato, es porque me encantaría ser Presidente de la República, no lo puedo negar".

"Hay que mantenerse vigente, pero también hay que permitir que surjan nuevos liderazgos que defiendan las ideas de la libertad. No vale la pena ir protegiendo uno, porque toda la izquierda se va a ir en contra de éste. Si Dios me da vida y salud, me encantaría", afirmó.

Asimismo sostuvo que "me voy a jugar porque la derecha vuelva a sacar la voz, sin complejos, y que esté movilizada. Aquí la que perdió fue la Nueva Mayoría y esta es una derrota de la que yo espero que no se recuperen tan rápido, en la medida en que nosotros hagamos las cosas bien desde el Gobierno".

Ossandón es "un mal líder político"

Otro que también suena para la presidencial de cuatro años más es Manuel José Ossandón que, para José Antonio Kast, "fue un gran alcalde, pero yo creo que es un mal líder político, porque basa parte de su liderazgo en la crítica a todo el mundo".

"Yo puedo tener diferencias con personas que sean de derecha, pero de ahí a usar el lenguaje que él usa o que usó en la primaria, disto mucho de ese estilo. Por ejemplo, yo veía cómo se refería a Felipe Kast, mi sobrino, yo no lo habría hecho jamás; o cómo se refería a Piñera", agregó.

Al ser consultado por la importancia de Ossandón en el balotaje, Kast respondió: "¿Cuál fue el aporte en la segunda vuelta de Manuel José Ossandón? ¿Veinte mil votos?".

Kast aseguró que Ossandón no evitó ninguna "fuga" del electorado de Puente Alto porque "la gente ya había decidido en noviembre que iban a sacar a la Nueva Mayoría del Gobierno".

"Habían votado por Beatriz Sánchez, pero es un voto protesta. Ellos quieren ver un cambio en el sistema, quieren recuperar cosas tan básicas como que se respete la autoridad de Carabineros, que no haya más abusos. Si aquí la gente no fue a votar porque hubo un discurso de decir 'más gratuidad'", remarcó.

Y añadió: "Si alguien cree que en un mes de campaña la gente se movilizó por el discurso de la gratuidad, está equivocado. Por eso, cuando aquí alguien se atribuye que porque lo que él hizo se ganó, es mentira; el que ganó fue Sebastián Piñera".

"Hay que ponerle un 'parelé' al chantaje de la izquierda"

Sobre el nuevo Gobierno de Piñera, Kast recomendó que "no hay que tenerle miedo a la izquierda. Cuando hablamos de la política de los consensos, siempre gana la izquierda".

"Si es que caemos de nuevo en la política de los consensos y buscar el acuerdo en todo, la izquierda siempre termina ganando porque chantajea. Hay que ponerle un 'parelé' al chantaje de la izquierda", remarcó.

"Un voto por mística"

Kast afirmó que quiere que su movimiento político proyecte las ideas de "una derecha sin complejos que logramos despertar".

"El voto que nosotros logramos conquistar es un voto por mística. La mayoría sabía que era muy improbable que yo ganara, por cuanto no estaban ahí porque quisieran un trabajo, sino que por convicción", aseguró.

Para Kast, "el complejo es no tener conciencia social, el complejo del gobierno militar, el complejo de lo valórico, de defender que a alguien le vaya bien en la vida. Estamos llenos de complejos, porque se comenzó a normalizar la izquierda, y el discurso de la izquierda se instaló en la élite".

En esa línea sostuvo que se reconoce "en una derecha con mucha más conciencia social. Me enerva que la izquierda diga que se preocupa por los pobres y en todos los cargos de responsabilidad social botan la plata a la basura. Me violenta que no hagan nada respecto de las urgencias sociales, como el Sename".