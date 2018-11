Monckeberg y acusación de Moreira: No me haré cargo porque no se ajusta a la realidad

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, intentó bajar la tensión a la polémica luego de que el senador de la UDI Iván Moreira lo acusara de favorecer a aspirantes de RN para las próximas elecciones.

El parlamentario gremialista acusó que el Minvu entregó mayores recursos en las zonas donde hay directores del Serviu o seremis militantes de Renovación Nacional, situación que además generó tensión en Chile Vamos causando una pelea tuitera con Manuel José Ossandón y el llamado del Gobierno a resolver el tema de forma interna.

Al ser consultado por la acusación, el ministro afirmó este martes que está "muy agradecido por el Presupuesto (para Vivienda) que se aprobó y se respaldó por los parlamentarios y al mismo tiempo sigo el mandato del Presidente para mejorarle la calidad de vida a las personas".

"No me voy a hacer cargo de situaciones que se han planteado porque no se ajusten a la realidad y lo que nos motiva es mejorarle la calidad de vida a las personas", dijo Monckeberg, quien desestimó enviar un mensaje a Moreira.

Van Rysselberghe respalda fondo del reclamo

No obstante, desde la UDI, su presidenta, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien pidió a RN vía Twitter cuidar las formas, respaldó el fondo del reclamo de Iván Moreira.

"Como bancada de senadores de la UDI hemos hablado el tema del Ministerio de Vivienda en más de alguna oportunidad, porque dentro de las declaraciones que hizo el senador Moreira hay algunas cosas que compartimos, probablemente no la forma, pero sí hay algunas cosas que compartimos y desde esa perspectiva lo hemos planteado internamente para poder mejorarla", comentó la presidenta gremialista.

La ex intendenta agregó que "la idea es siempre poder ayudar a cambiar aquellas cosas que consideramos que no están haciendo bien o que hay que superar".

El senador Moreira planteó mediante su cuanta de Twitter que los antecedentes que denuncia están en manos de La Moneda desde hace meses.