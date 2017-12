Ossandón: Todavía no asume Piñera y en la derecha algunos ya piensan en 2021

El senador y ex precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, delineó el rol que busca asumir en el Gobierno del Presidente electo Sebastián Piñera y la nueva relación "defensora" que con él -quien fuera su más arduo contendor- espera desarrollar.

En entrevista con el diario El Mercurio, el legislador afirmó que, así como fue crítico del Mandatario en su primer mandato, ahora será "un entusiasta defensor" de lo que está haciendo "desde el día después de la primera vuelta".

"Fui crítico porque sabía que estábamos demasiado preocupados del crecimiento y no de los problemas sociales. Advertí que íbamos a perder en 2013. Y nos dieron paliza. Pero ahora supimos corregir nuestros errores. El Presidente Piñera escuchó la voz de la gente y arrasamos en segunda vuelta", destacó el ex alcalde.

En torno a la relación entre los líderes de Chile Vamos, Ossandón aseguró que "no voy a ser yo el que rompa la unidad que hoy tenemos en la derecha. Todavía no asume el nuevo Gobierno y algunos ya piensan en 2021. Este no es el momento para eso. Tenemos primero que hacer un buen Gobierno. Si hacemos un mal Gobierno, ni Felipe (Kast, con quien mostró diferencias en primarias), ni yo, ni nadie de derecha tendrá posibilidad alguna de ganar la elección de 2021", advirtió.

Además, el ex candidato se descartó en el rotativo de cualquier posible nombramiento en La Moneda: "Mi rol debe ser articular desde el Congreso los apoyos que el Gobierno necesite", afirmó.

En el diálogo, el parlamentario también sostuvo que desde el 11 de marzo de 2018 el bloque deberá "lidiar con una parte de la izquierda muy polarizada y que buscará bloquear todo lo que haga el Gobierno", destacando que "cuando la derecha se compromete con lo social, la izquierda se queda sin excusas para criticarnos".