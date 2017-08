Piñera se reunió con alcalde de Puente Alto en cita marcada por ausencia de Ossandón

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, visitó la comuna de Puente Alto este jueves, en una actividad en la que no asistió el senador Manuel José Ossandón.

El ex Mandatario se reunió con el alcalde Germán Codina y el diputado Leopoldo Pérez (RN), junto a quienes visitó el Centro de Integración María Isabel de Puente Alto, con e fin de conocer los programas de apoyo social del municipio.

Uno de los invitados al encuentro fue el ex alcalde de la comuna y ex candidato presidencial, el senador independiente Manuel José Ossandón, quien no asistió.

Codina aclaró que "todos fueron invitados, el senador tenía actividades, pero evidentemente aquí los brazos están abiertos".

"Yo sigo siendo igual de amigo, igual de leal y obviamente cargaré las pilas para cuatro años más para seguir apoyando a Ossandón cuando él tenga la posibilidad de ir nuevamente como candidato presidencial", sostuvo.

"Hoy día la responsabilidad como autoridad pero también como un integrante de Chile Vamos es apoyar a nuestro candidato y por sobre todo apoyar el proyecto del Chile que queremos construir, con el sello social", planteó Codina.