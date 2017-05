Presidenta UDI desmintió a Ossandón y descartó veto de Piñera a canales

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, descartó que se haya vetado a algunos canales de televisión de cara a los debates presidenciales de Chile Vamos, refutando las palabras del candidato Manuel José Ossandón.

La senadora indicó que "eso no es cierto, acá Chile Vamos no ha vetado a ningún canal, Chile Vamos no ha vetado a ningún periodista. Hay dos debates que están planeados y ese es el acuerdo que existe".

Van Rysselberghe debió salir a aclarar la polémica luego que el senador asegurara que sus representantes, Víctor Ríos y Javier Pinto, le informaron que "se conversó al tiro" el veto a CNN Chile, Chilevisión y Televisión Nacional.

En relación con la petición de Ossandón de realizar más de dos debates, Van Rysselberghe planteó que "en pedir no hay engaño, pueden pedir 12 debates si quieren, uno todos los días, pero la verdad es que lo razonable es que sean dos y la idea es poder hacer dos en la medida en que las garantías se den".

"Nosotros esperamos que se den y yo diría 'obras son amores' y vamos viendo en el camino como se va dando la convivencia en esta primaria, que nosotros esperamos que sea para fortalecer a quien no nos cabe la menor duda que va a ganar, que es Sebastián Piñera", añadió.

Y el secretario general de RN, Mario Desbordes, explicó que las palabras de Ossandón provienen de un "malentendido" tras una conversación de pasillo.