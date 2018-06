Presidenta UDI en La Moneda: "Las dificultades debieran arreglarse en casa"

Este lunes, al cumplirse 100 días de Gobierno, los ministros y presidentes de los partidos de Chile Vamos se reunieron en un comité político ampliado en La Moneda, que se da en medio de la polémica por las críticas del senador Francisco Chahuám al Ejecutivo y al Presidente Piñera.

El timonel de RN, Mario Desbordes, finalmente sí asistió a la cita, pese a que originalmente se preveía que no llegara a La Moneda. Previo a este hecho, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, comentaba que ella desconocía "la razón por la que decidió no ir".

"Me parece que la instalación del Gobierno ha sido dificultosa, no exenta de problemas, pero ha sido buena. Creo que el Gobierno ha hecho grandes cosas, tanto así que el Presidente está bien evaluado y, por lo tanto, me parece a mí que las dificultades debieran arreglarse en casa", añadió.

El encuentro está liderado por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Lily Pérez acusa cuoteo y operadores políticos

Por su parte, la ex senadora y líder del movimiento Amplitud, Lily Pérez, en El Primer Café de Cooperativa, aseveró que "a mi juicio, la historia se repite. Es la misma historia del primer Gobierno de Presidente Piñera cuando, al poco andar, directivas de los partidos en esa época fue RN y la UDI, ahora aparece RN llevando la batuta en esto, aparecen con reclamos a través de los medios de comunicación y no en las instancias que corresponden".

"El Presidente Piñera es mucho más que Chile Vamos. Hay mucha gente independiente, mucha gente de centro, mucha gente que votaba concentración, mucha gente liberales como la gente de Amplitud, Ciudadanos y otros que votamos e hicimos campaña por el Presidente Piñera, así que el Presidente Piñera, por lejos, representa mucho más que a la gente de Chile Vamos", recordó.

"En segundo lugar, esto de que hay partidos políticos que, cuando llegan al poder, les gusta convertir los gobiernos en bolsas de trabajo me parece una cosa constante, y lo mismo que se criticó a la Nueva Mayoría, se cae en lo mismo. Poner operadores políticos, poner gente no por su experticia, sino que por su militancia en los partidos, el cuoteo, que es lo que se criticó tanto a la Nueva Mayoría", añadió Pérez.