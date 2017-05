Primarias: Chile Vamos evalúa no realizar debates por críticas de Ossandón a Piñera

Luego de las críticas del senador y precandidato presidencial de Chile Vamos Manuel José Ossandón (independiente, ex RN) al anuncio del fideicomiso ciego del ex Mandatario y también competidor a La Moneda, Sebastián Piñera, el bloque de derecha evalúa no realizar debates previo a las primarias.

En entrevista con el diario La Tercera, Ossandón afirmó que lo anunciado por Piñera "no es suficiente", y agregó que "Chile ya no quiere cosas a medias", palabras que no cayeron bien dentro de la oposición.

El secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, afirmó que "cuando tuvimos las reuniones donde estábamos organizando las primarias, viendo el tema de los debates, hubo un compromiso por parte de todos los candidatos y sus representantes de que se iba a mantener un clima de competencia sana, sin descalificaciones".

"Hemos visto que Ossandón, en estos últimos días, no ha cumplido ni ha honrado su palabra, la de su equipo", apuntó Terrazas, y subrayó que "por supuesto que será un tema que vamos a tener que conversar en las próximas reuniones".

El secretario general añadió que las agresiones del ex alcalde de Pirque y Puente Alto sólo hacen que el candidato mejor posicionado de la centroderecha, Sebastián Piñera, sea perjudicado.

Según el acuerdo que existe actualmente, son dos los debates programados a nivel nacional por parte del sector antes de los comicios internos del domingo 2 de julio, e incluso Ossandón y el diputado Felipe Kast (precandidato presidencial de Evópoli) han pedido que sean más.