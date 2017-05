Primarias de la derecha: Ossandón denuncia veto de Piñera a varios canales

El senador y precandidato presidencial independiente Manuel José Ossandón acusó al comando de campaña de Sebastián Piñera de vetar de los debates de Chile Vamos a los canales Televisión Nacional, CNN Chile y Chilevisión.

El candidato aseguró que desde la primera reunión del comité de primarias del bloque, sus representantes, Víctor Ríos y Javier Pinto, le informaron que "se conversó al tiro" el veto, y explicó que decidió hacerlo público ahora "porque yo creí que iban a recapacitar", pero no fue así.

"Lo único que estoy pidiendo es que exista un debate y si quieren poquitos, porque Kast tiene toda la razón, seis debates es lo mínimo, pero si no quieren debates, por lo menos hagamos una tómbola para los medios y no seleccionarlos, como también los temas", añadió el ex alcalde, que se comprometió a "no descalificar a nadie personalmente".

"Ninguna posibilidad de que se baje"

Durante los últimos días ha vuelto a ponerse en duda la realización de los debates debido al alza del tono que han utilizado los candidatos para tratarse mutuamente, aunque estas críticas se han centrado en la actitud de Ossandón.

Sin embargo, la timonel del PRI y vocera semanal de Chile Vamos, Alejandra Bravo, aclaró que "no hay ninguna posibilidad de que se baje ningún debate, ninguna posibilidad".

"Chile Vamos va a hacer debates. Lo que sí planteamos y reforzamos con nuestros secretarios generales es que no se puede aceptar que existan debates donde efectivamente se mienta, se descalifique. Lo que la ciudadanía quiere escuchar son propuestas y contraposición de protestas, pero no descalificaciones, no abuso de entrar en la cosa pequeña", explicó.

Kast: A Ossandón lo cegó su ambición

El presidenciable de Evópoli, Felipe Kast, mantuvo hoy su tono duro con Ossandón: "Lo más sano es que esa realidad -tener a alguien que parece que su ambición personal lo cegó, y en vez de estar pensando en Chile está pensando solamente en el poder- se vea en el debate".

"Yo creo que aquellos que no nos dedicamos a descalificar al resto no tenemos nada que temer. Tenemos que debatir de cara a la ciudadanía y que la misma ciudadanía se dé cuenta de quién está pensando en Chile y quién está pensando simplemente en destruir o descalificar al adversario", sentenció.

Piñera no se ha referido a esta polémica y este lunes tendrá la primera reunión de su consejo político, integrado por presidentes y secretarios generales de la UDI, RN y el PRI; además de alcaldes y parlamentarios del bloque, y dirigentes independientes.