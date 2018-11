RN llamó a Moreira a ofrecer disculpas tras críticas a Monckeberg y por disputa tuitera

Un conflicto en escalada en Chile Vamos es el que protagonizan el senador Iván Moreira (UDI) y el ministro de la Vivienda, Cristián Monckeberg, luego que el primero acusara al ex presidente de RN de intervenir a favor de los candidatos de su partido de cara a las próximas elecciones, como las municipales y gobernadores regionales.

El senador Manuel José Ossandón (RN) salió en defensa del ministro y se enfrascó en una disputa "tuitera" con el gremialista, donde se dedicaron frases como "el niño símbolo del raspado de la olla" o "regalón del abusador Karadima".

Además, los 36 diputados RN también se cuadraron con Monckeberg, firmaron una carta en su respaldo e incluso lo defendieron vía Twitter con el hashtag #MásMonckeberg.

Asimismo, el presidente de RN, el diputado Mario Desbordes, llamó al senador Moreira a pedir disculpas por sus dichos contra Monckeberg.

"Lo que hay aquí es probablemente la antesala a una competencia senatorial en tres años más y eso es lo que está probablemente poniendo nervioso a más de alguno. Hay que tener un poquito más de cuidado en lo que se dice, sobre todo pensando que falta harto todavía para esa competencia", dijo el líder de RN.

Desbordes además llamó a Moreira a ofrecer "una disculpa y ojalá que no vuelva con declaraciones como las que hizo ayer, no le hacen bien a la coalición, no le hacen bien a él, yo creo que lo dejan mal parado también".