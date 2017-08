UDI y polémica por lista única: No es conveniente que Piñera sea árbitro

Más complejas de lo que esperaban han resultado las negociaciones para una lista parlamentaria única en Chile Vamos, luego que la UDI y el PRI impulsaran una propuesta que molestó a Evópoli la que considera otorgarle espacio en 10 distritos con 19 candidatos y no en 22 distritos y 48 cupos que era a los que aspiraban.

Y es que el plazo para alcanzar un acuerdo vencerá el domingo, ya que se espera que el candidato presidencial Sebastián Piñera finalmente zanje estas discrepancias, aunque la presidente del gremialismo, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, no ve con buenos ojos aquella opción.

"Creemos que no es conveniente que Sebastián Piñera sea árbitro, porque sin duda todas las negociaciones son tensas y se generan a veces roces", aseveró la parlamentaria.

"Lo que pido, más allá de estar pidiendo públicamente la intervención del presidente, que creo que no es bueno, no es conveniente, no es razonable, creo que lo razonable es que los partidos seamos capaces de ponernos de acuerdo", añadió.

Evópoli no descartó dos listas

Sin embargo, desde Evópoli, su presidente Francisco Undurraga no descartó incluso dos listas parlamentarias en el bloque si es que no se logra un acuerdo.

"Si es que no llega a haber acuerdo evidentemente que vamos a tener que ir en dos listas. La propuesta a todas luces es inviable y por eso yo mandé una contrapropuesta. Espero que no tengamos que llegar a una crisis, estamos en una oportunidad histórica y nosotros tenemos que actuar en forma ordenada, disciplinada y con convicción de unidad", explicó el dirigente.

Mientras que el presidente de RN, Cristián Monckeberg, consideró positiva una eventual intervención de Piñera si es que los partidos son incapaces de lograr humo blanco en la negociación.

"Y no se descarta nada, que en ciertos distritos le pidamos ayuda al ex Presidente Piñera bienvenido sea. Vamos a tener una lista única, nos encantaría que esto hubiera salido por un tubo, pero no sale por un tubo", indicó.