Van Rysselberghe: La propuesta para una lista única nos parece razonable

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, consideró razonable la propuesta que realizó su partido para conformar una lista única parlamentaria en Chile Vamos la que generó una fuerte molestia de Evópoli.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la senadora destacó la generosidad de la UDI para ayudar al naciente partido a elegir nuevos parlamentarios, considerando que solo cuenta con el diputado Felipe Kast, ex precandidato presidencial y ahora candidato al Senado.

"Lo que estamos ofreciendo es permitir y ayudar a que ellos puedan elegir un senador, hoy día no tienen ninguno y solo tienen un diputado (Felipe Kast), y puedan competir en 10 distritos en prácticamente igualdad de condiciones, teniendo asegurados tres hasta cuatro diputados", dijo la jefa gremialista.

"(La propuesta) podrá mejorarse, modificarse un poco, pero nos parece bastante razonable si un partido que tiene solo un parlamentario que pueda crecer para tener senadores y diputados nos parece que es una cosa razonable, el pedir más que eso tensiona la relación porque nos impide a nosotros poder inscribir la lista de mujeres", añadió.

La propuesta de la UDI, suscrita por el PRI, considera otorgarle espacio a Evópoli en 10 distritos con 19 candidatos y no en 22 distritos y 48 cupos que era a los que aspiraban inicialmente.

Incluso, la senadora por el Biobío consideró que la UDI ha actuado con generosidad con Evópoli.

"Hemos sido súper generosos, no sé si un partido que hace un año tenía tres por ciento de la votación (en la elección de concejales) ahora va a tener senadores y diputados es un salto súper grande y eso fue gracias a que generosamente, nosotros incluidos, la UDI, generamos las condiciones para que pudieran participar en la primaria", aseveró.

"Si uno quiere tener una buena convivencia no puede estar pidiendo todo siempre", subrayó.

Asimismo, manifestó su esperanza de resolver el conflicto sin necesidad de que el ex Presidente Piñera intervenga.

"Yo creo que vamos a ser capaces de resolverlo, estamos trabajando con RN, con el PRI y esperamos que también Evópoli pueda sumarse para poder resolver esto (...) No es conveniente exponer al (ex) Presidente a este tipo de negociaciones porque siempre son tensas y yo por lo menos voy a hacer los esfuerzos hasta el final", sentenció.

Aborto: JVR compara a Bachelet con Maduro

Por otro lado, la líder gremialista se refirió al recurso presentado por los senadores de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la despenalización del aborto en tres causales, que esta semana culminó su tramitación en el Congreso.

Van Rysselberghe expresó su molestia por el llamado de la Presidenta Michelle Bachelet al TC para que "acoja la voz de la mayoría", comparándola incluso con el actuar de Nicolás Maduro.

"Yo espero que los ministros del TC estén a la altura para que más allá del resultado de la votación, que espero sea favorable a nosotros, sea una discusión técnica. Un país que no es capaz de respetar su institucionalidad, que no es capaz de respetar su ordenamiento legal, su Constitución, es un país que se va a desmoronar, que es lo que pasa en Venezuela donde no se respeta la Constitución", sostuvo la legisladora.

"Lo que no se puede hacer es pedirle a instituciones que son republicanas que no respeten la ley, porque eso es actuar y gobernar como gobierna Maduro, que no respeta la ley, la Constitución y la Presidenta de Chile, un país serio, quiere que actuemos así, me parece que es gravísimo e impresentable", concluyó.