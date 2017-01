Claudio Naranjo: Los estudiantes a veces no se dan cuenta que se les está amputando el cerebro

El reconocido psiquiatra y escritor chileno, Claudio Naranjo, uno de los máximos referentes de la psiocología transpersonal y pionero en los estudios sobre antropología médica, criticó que la educación que se imparte actualmente sólo es conocimiento, haciendo perder por completo la esencia del ser humano.

Naranjo, miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y que este este martes expuso en la sexta versión del Congreso del Futuro como parte del panel "Educación del siglo XXI'", afirmó que en conversación con Cooperativa, que a los estudiantes "a veces no se dan cuenta que les están amputando parte del cerebro, yo creo que se les empobrece, se los enajena, se les enseña tantas cosas".

"Hay gente como yo que a mi me interesaba todo, yo no me quejaba de la educación que recibía porque tenía este caramelo, que era mi sed de conocimiento, pero los conocimientos le quitan a uno otras cosas", precisó el reconocido conferencista.

Naranjo apuntó que la educación actual "no enseña la educación a vivir, no enseña a mejorar como ser humano, a tener mejores relaciones personales, ni siquiera a tratarse bien a uno mismo", subrayando que "sobre todo, no enseña a conocerse".

Otro exponente de la jornada: Creador del Pac-Man

Quien también se presentó durante este martes en el Congreso del Futuro fue el japonés Tōru Iwatani, creador de Pac-Man, uno de los más populares juegos arcade de todos los tiempos.

En la ocasión, destacó el furor de que ha provocado el videojuego Pokémon GO, explicando que "es el tipo de juego que va mirando en el mapa y puede ver pokemones. Es la primera vez que se hace, la primera experiencia para jugadores".

"De la misma forma en las que van viendo el mapa, van viendo a otras personas, entonces es algo nuevo", añadió el japonés.

Este miércoles se presentará la eminencia mundial en asuntos internacionales relativos al agua y los recursos hídricos, Henk Ovink, quien también fue asesor del gobierno de Barack Obama.