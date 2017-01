Humberto Maturana: "Estamos muy metidos en la lucha y la competencia"

El biólogo y Premio Nacional de Ciencias Humberto Maturana afirmó en conversación con La Historia es Nuestra de Cooperativa que la sociedad actual está "muy metida en la lucha y la competencia" y abogó por resolver los problemas conversando.

Maturana expuso este lunes en la sexta versión del Congreso del Futuro sobre "El origen de la vida en la Tierra", oportunidad en la que planteó la importancia de las conversaciones y, en el contexto actual del país, fue consultado respecto de dónde deben o tienen darse para entender dónde estamos.

Respondió que deben darse "en cualquier circunstancia en la cual uno se detenga a reflexionar".

Sostuvo que los problemas "se resuelven conversando, no con una huelga en que dice 'exigimos tal o cual cosa', porque la exigencia no abre el espacio para la colaboración. Lo único que abre el espacio para la colaboración es la conversación, porque la conversación es una relación de mutuo escucharse, de mutuo respeto, de entendimiento".

"No es que uno vaya a cambiar de opinión (...) si no conversamos, no nos entendemos, no generamos proyectos comunes", recalcó.

Considerando el momento político y social en Chile, Maturana expresó que "si no tenemos respeto, si no confiamos, si pensamos que el otro es tramposo, no vamos a conversar y el arte de la vida democrática está allí".

Indicó que "estamos muy metidos en la lucha y la competencia, hablamos mucho del progreso como una cosa externa a nosotros. Entonces, no nos sentimos partícipes de la generación del mundo".

"Queremos hacer un mundo juntos, conversemos lo que sea necesario en los distintos momentos que sea oportuno. El conversar no es lo mismo que discutir y dialogar, es dar vuelta juntos en el bienestar de estar juntos perfeccionando sobre algo", sentenció.