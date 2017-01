Paleontólogo uruguayo advirtió que el problema del ser humano es la sobrepoblación

La manera de prevenir el daño ecológico, para el experto, es no seguir creciendo en población.

El paleontólogo uruguayo Richard Fariña afirmó en conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa que el gran problema que tiene el ser humano sobre el planeta es su sobrepoblación y que estamos enfrentando una sexta extinción masiva de la megafauna "como agentes esenciales".

Fariña, que expuso este lunes en la sexta versión del Congreso del Futuro como parte del panel "¿Hacia una sexta extinción?'", afirmó que su ritmo no empezó en el último siglo, sino hace unos prehistóricos 40 mil años, descartando que sea un fenómeno propio de la humanidad moderna.

Sin embargo, el experto aclaró que la extinción de especies "la estamos viviendo y protagonizando como agentes esenciales", algo "inherente a toda especie biológica que trata de dominar la mayor cantidad de energía y materia posible del ecosistema" y que "el problema es que hemos tenido mucho éxito".

Aunque afirmó que nunca se ha logrado la armonía entre el desarrollo de la sociedad humana y el cuidado del medio ambiente, es "muy optimista" por el conocimiento y su divulgación, y la culpa no es del sistema capitalista, "sólo que ahora es más visible".

Para Fariña, "está claro que somos demasiados en el planeta, debemos buscar la manera en que la población no tenga el impacto que tiene y la manera es no seguir creciendo, por lo menos", aunque no está de acuerdo a las políticas restrictivas de hijos, "porque tenemos derecho de vivir en el planeta".

El VI Congreso del Futuro seguirá hasta el próximo 14 de enero.