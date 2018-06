Hernán Larraín y adopción homoparental: "No habrá excluidos ni discriminados"

El ministro de Justicia, Hernan Larraín, confirmó que la indicación sustitutiva al proyecto de ley de adopción -que se presentará con posterioridad a la cuenta pública presidencial- "no discriminará" a nadie, tampoco a las personas homosexuales.

En su discurso, el Presidente Piñera anunció: "La próxima semana enviaremos la nueva Ley de Adopciones, cuyos objetivos básicos son, por una parte, agilizar el proceso de adopción para reducir los tiempos de espera de los niños en hogares o familias de acogida y, por otra, poner los derechos del niño como principal prioridad y encontrar para cada niño la mejor familia adoptiva posible, que lo quiera, proteja, acompañe y reemplace lo mejor posible a la familia que el niño perdió".

"Son los niños los que tienen derecho a ser adoptados para vivir en familia, y no las personas o parejas a adoptar", sentenció, insistiendo en sus conceptos tradicionales sobre el asunto, pero sin fijar posición clara respecto a la adopción homosexual.

Una vez finalizado el discurso, y en conversación con El Diario de Cooperativa, Hernán Larraín insistió en que "ésta es una ley necesaria".

"Creemos que parte de los problemas que tiene la niñez vulnerable es que las puertas para integrarse a familias adoptivas están cerradas, y se va a hacer esto pensando siempre en el interés superior del niño; mirado desde la perspectiva del niño, no de la familia", comentó el secretario de Estado.

"Se va privilegiar el ambiente familiar, con padre y madre, pero no va a haber excluidos ni discriminados para lograr este objetivo", aseguró Larraín.

Consultado específicamente sobre si las parejas homosexuales no serán discriminadas, el ex timonel UDI aseguró que "no hay discriminación, (sino que) hay una preferencia de la ley que se va manifestar para que haya un ambiente familiar", y donde "la adopción preferente para el niño es de padre y madre".

"¿Qué es lo que quiere uno para un niño adoptivo? Que tenga un hogar, una familia, con padre y madre, eso es lo que se va a preferir, pero sin exclusiones", reflexionó.

"Hay todo un sistema, que es el que se diseña en la ley, ya se conocerá y se va a entender una vez que se estudie su contenido", adelantó el titular de Justicia.