Alberto Undurraga declinó candidatura a la presidencia de la DC

El ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, bajó su candidatura para presidir la Democracia Cristiana, donde aparecía como uno de los posibles aspirantes, junto al ex diputado Fuad Chahín y al senador Francisco Huenchumilla.

Mediante una carta enviada a los militantes de los partidos confirmó que renuncia a la carrera, en una decisión que será oficializada este sábado.

"He decidido no postular a Presidente del PDC, anuncio que será público el día de mañana", escribió el ex ministro.

"Hemos propuesto que junto con modernizar nuestro partido, es imperioso recomponer el PDC, en confianzas, en inserción con la sociedad y en actualización de nuestro ideario. Planteamos que para acometer dicho desafío era esencial la unidad de propósito entre las dos almas históricas del partido, pero no ha sido posible construir dicho acuerdo, y al no ser posible, lo coherente es declinar la candidatura", enfatizó.

Las elecciones están fijadas para el próximo 27 de mayo y el 23 del mismo mes vence el plazo para inscribir las candidaturas.

"Asimismo, junto con recomponer y modernizar el partido, en lo inmediato tenemos el desafío hacia Chile de construir un proyecto alternativo a la derecha desde el PDC, donde el desarrollo con justicia social y la descentralización son ejes fundamentales", añade Undurraga.

"Finalmente, quiero agradecer los diversos apoyos en estas semanas de recorrer Chile y las bases militantes. Seguiré trabajando por la unidad del PDC sin cargo alguno y desde ahí seguiré sirviendo al país", concluyó.