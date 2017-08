Bachelet: La DC mantiene su compromiso de estar con el Gobierno hasta el último día

En medio de la crisis que enfrenta la Democracia Cristiana, la Presidenta Michelle Bachelet pidió respetar el estado de reflexión en la DC y recalcó que el partido estará "hasta el último día" con su Gobierno.

La candidata presidencial Carolina Goic, también timonel DC, puso "en evaluación" su postulación a La Moneda luego que la Junta Nacional respaldara la candidatura a diputado de Ricardo Rincón, sobre quien ella explicitó su rechazo debido a una condena por violencia intrafamiliar.

Consultada por la situación de la falange, la Mandataria aseguró que "lo más importante es que dejemos a la Democracia Cristiana que decida cuál va a ser su postura, cuáles son los pasos a seguir. Ellos están en una etapa de reflexión y creo que hay que respetar aquello".

Añadió que "siempre la unidad no está en cuestionamiento. He escuchado tanto lo que he hablado con la propia Carolina Goic, tanto como lo que hemos escuchado a los parlamentarios y a la mesa, ellos mantienen su compromiso de estar apoyando al Gobierno hasta su último día de Gobierno".

Por el momento, se desconoce cuál será la decisión de Goic y sus cercanos ni siquiera han confirmado si ella estará este martes en las sesiones del Congreso en Valparaíso.

Durante la presente jornada, el diputado Sergio Espejo, tercer vicepresidente del partido, anunció su renuncia a la DC tras el respaldo de la Junta Nacional a la candidatura de Rincón.