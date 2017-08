Carolina Goic asume la "resiliencia" como eslogan de campaña

Goic no quiso comentar las últimas acciones de Ricardo Rincón para defender su candidatura a diputado.

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, presentó este lunes en la sede de su comando, en la comuna de Providencia, la nueva gráfica, eslogan y jingle de su campaña.

La senadora por Magallanes reivindicó el concepto de "Patria resiliente" y asumió a la abeja como símbolo -dijo- de su "capacidad de trabajar en equipo" y, al mismo tiempo, de la "disposición al trabajo".

Hoy @carolinagoic presentó la nueva identidad de su campaña. #PatriaResiliente es su slogan y una 🐝su símbolo pic.twitter.com/YMEDG7QCr3 — Ciudadanos Con Goic (@CiudadanosGoic) 14 de agosto de 2017

En la actividad fue consultada por la denuncia que presentó ante el Servicio Electoral, en su contra, el diputado Ricardo Rincón, a propósito de una supuesta "conducta de pública denostación y maltrato a un camarada, desconociendo la verdad de los hechos establecidos por el Tribunal Supremo" en relación con la decisión de bajarlo de la plantilla por su condena de violencia intrafamiliar.

"Yo no voy a comentar las acciones que hace el diputado. Él está en su pleno derecho. A mí lo que me importa es que, a partir de lo que ha sucedido estas semanas, nunca más se va a llevar un candidato que tenga antecedentes, ya sea condenas o sentencias por violencia intrafamiliar; cualquier persona, porque me parece que ésa es la señal que corresponde para la ciudadanía", sentenció.

