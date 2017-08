Carolina Goic enfatiza que eje de su candidatura será el "estándar ético"

"Este estándar ético no sólo es para la política", aseguró.

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, insistió este sábado en que el eje de su campaña será el "estándar ético", el cual no sólo aplicará a la política.

En el marco de una actividad en la Región de Valparaíso, Goic fue consultada por la insistencia del diputado Ricardo Rincón de repostular al Congreso.

"Él puede tomar las acciones que estime pertinente. En su decisión sobre eso no tengo nada que comentar. ¿Qué es lo importante de lo que hemos vivido? Que nadie que tenga condenas por violencia intrafamiliar pueda ser candidato, nadie, de ningún partido", afirmó.

E indicó que "eso es lo importante, una señal concreta de acompañar a la mujer, sobre todo aquellas que son vulneradas, aquellas personas que son más débiles y que hoy día sufren el flagelo de la violencia intrafamiliar. Eso es lo más importante en la señal que hemos dado".

"Pero este estándar ético no sólo es para la política. Aquí lo que decimos no es contra la política sino al contrario, lo que estamos planteando es cómo fortalecemos la buena política que hemos demostrado que es posible", señaló.

Y advirtió que "lo mismo que haremos en el mundo empresarial, no a aquel empresario que abusa de los consumidores, no es el que se colude, no el que saca ventaja, el que lucra en forma excesiva, sino aquel que trata a los consumidores con respeto, con un estándar ético superior".

"Lo mismo queremos en el servicio en general, en el servicio eléctrico, en el servicio de transporte, en el servicio de salud. Ese es el eje de esta candidatura que, yo siento, toma hoy día mucho más fuerza porque representa algo que la gente está esperando: Creer que las cosas se pueden hacer distinta y tener la evidencia de aquello", puntualizó.

Por último, Goic agradeció "los mensajes de todos los candidatos. Salvo uno, Sebastián Piñera fue el único que no me envió un mensaje. Yo creo que la gente hoy día puede sacar sus conclusiones de cuál es su postura en materia de transparencia", concluyó.