Carolina Goic tajante ante el caso Rincón: "No voy a pedir perdón dos veces"

Minuto a minuto: La Junta Nacional de la Democracia Cristiana

La presidenta y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, hizo este sábado un llamado explícito a la Junta Nacional del partido para que rechace la repostulación del diputado Ricardo Rincón a raíz de la denuncia de violencia intrafamiliar de su ex pareja.

La situación de Rincón ocupó gran parte del discurso de la timonel frente a la instancia, convocada justamente para aprobar los pactos parlamentarios y las candidaturas al Congreso de la tienda.

Goic comenzó señalando que "la DC está en una encrucijada, pues los tiempos que corren exigen un alto estándar en sus representantes". Por ende, "no son tiempos para estar a medias tintas" en el ámbito ético.

La senadora por Magallanes agregó que quiere "seguir caminando con la frente en alto y mirando a los ojos" a sus hijas, y advirtió que "Chile entero mira atento a las decisiones que hoy" adoptará la instancia.

"Chile entero nos mira"

Miembros del entorno de Goic han advertido que, de perder en este punto, ya no es viable seguir con su candidatura a La Moneda y ella misma, en esta línea, advirtió que no está dispuesta a perdón dos veces frente al país, como hizo en abril de 2016, durante el funeral de Patricio Aylwin, a propósito de los escándalos de corrupción en la política chilena.

"Camaradas, Chile entero nos mira, atento a las decisiones que hoy adoptaremos, a cómo vamos a hacer este debate y esta discusión, que tiene que ver mucho más que con candidaturas. Lo que hoy decidamos acá puede marcar irreversiblemente el futuro de nuestro propio partido", dijo la abanderada.

"Hoy le diremos a Chile de qué están hechos los democratacristianos, cuánto pesan los principios de la verdad y la transparencia, de la ética", declamó, recordando que "la Junta Nacional ya resolvió, en el marco de las Municipales, que ningún candidato que estuviera procesado por la Justicia podía ser candidato".

"De la misma manera, en días pasados dije con mucha claridad que yo no iba a pedir perdón nuevamente. No voy a pedir perdón dos veces, y hoy todos ustedes tendrán que dar testimonio de haber escuchado a la gente cuando nos decían: 'Aprendan' y que sabremos estar a la altura de lo que Chile nos está demandando", remató la abanderada.

Rincón: "Nuestra candidata debe definirse por su convicción"

El aludido diputado Rincón está presente en la Junta, donde espera hacer uso de la palabra, y niega que la candidatura presidencial del partido esté en riesgo por culpa de su postulación.

"No creo. ¿Por qué, pues? He sido claro y explícito en lo que estoy diciendo. Nuestra candidata no puede definirse por la candidatura de un diputado o por la candidatura de un core", dijo.

"Nuestra candidata debe definirse por su convicción, por el respaldo que queremos darle, y ella tiene que recoger ese respaldo, generar un ámbito y una acción de unidad", opinó el legislador, que alegó que con los cuestionamientos a su figura se ha tensionado innecesariamente al partido y perjudicado la unidad.

"Si invirtiéramos menos tiempo en denostar camaradas y mucho más en definir nuestras ideas, evidentemente que otro gallo cantaría", sentenció.

Rincón alega estar siendo víctima de una "denostación" de sus propios correligionarios. (Foto: ATON)

A su llegada a la cita el ministro del Interior, Mario Fernández, fue consultado por las declaraciones de ayer de la timonel a El Mercurio de Valparaíso: "Evidentemente, ya estamos fuera de la Nueva Mayoría".

Según indicó el jefe de gabinete, dichas palabras "tienen que ver con el tema electoral".

"La Nueva Mayoría es una coalición de Gobierno, otra cosa son las alianzas electorales", explicó Fernández, quien hoy, en una columna en La Tercera, señaló abiertamente que, en su mirada, es posible fortalecer la "identidad partidaria" en el marco "una coalición de centroizquierda".