Chahín en el día clave: Participación le dará total legitimidad y fuerza a nueva directiva de la DC

Fuad Chahín, uno de los dos candidatos a la presidencia de la Democracia Cristiana, dijo estar confiado en que la participación en estos comicios dará legitimidad a la futura mesa directiva del partido que ha enfrentado fuga de emblemáticos militantes en los últimos meses.

Tras votar en Curacautín, Región de La Araucanía, el ex diputado se refirió a uno de los grandes temores de la jornada que es una eventual baja participación. "Yo no quiero dar una cifra, porque es complejo comparar, no hay parámetros objetivos para comparar", sostuvo.

"En la última elección votaron poco más de 20 mil, pero con un padrón de poco más de 110 mil y hoy día tenemos un padrón de 32 mil y además el momento por cierto es distinto", acotó.

Eso sí, Chahín remarcó que "lo más importante es que vamos a tener una participación muy significativa que le va a dar total legitimidad y fuerza a la próxima mesa directiva del partido y que va a ser además una tremenda respuesta para todos aquellos agoreros de la Democracia Cristiana".

Chahín presentó una lista en que la ex senadora Carmen Frei forma parte en la primera vicepresidencia. También la integran Felipe Delfín, Johana Pérez, Rodrigo Albornoz, Camila Avilés, Karen Herrera, Eduardo Cerda y David Morales.

Para cerca del medio día se espera que Humberto Burotto, el segundo candidato en estos comicios, vote en San Antonio, Región de Valparaíso, ciudad de la que fue gobernardor.

Burotto inscribió su candidatura junto a Cecilia Valdés, y en la lista también aparecen Mario Fuentes, Rodolfo Forrunatti, Arturo Molina, María Cayuqueo, María Antonieta Escobar y Gabriela Jofré.