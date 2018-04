Conversaciones de última hora para una mesa de consenso en la DC

A horas de que culmine el plazo -el viernes a la medianoche- para la inscripción de las listas en miras a la elección interna de la DC, programada para el próximo 27 de mayo, las conversaciones giran en torno a la posibilidad de instalar una mesa de consenso.

Luego de las bajadas de Alberto Undurraga y Francisco Huenchumilla, la única opción en carrera por la presidencia es el ex diputado Fuad Chahin. Si bien algunos miembros de la "disidencia" mencionan la posibilidad de levantar una lista, muchos reconocen que se hace difícil. Se deslizó el nombre de la senadora Ximena Rincón como eventual candidata, pero desde su entorno lo descartaron.

En este escenario, Fuad Chahin expresó disposición de conversar, pero afirmó que los esfuerzos deben ser compartidos y la decisión final no depende de él.

"Nosotros hemos hecho una invitación a sumarse a nuestra propuesta, a nuestro programa, que seamos capaces de tener una mesa directiva inclusiva, amplia, sólida, donde todos se sientan integrados sobre la base de una propuesta y de una tesis política. Ahora, no de depende de nosotros si es que se acepta o no se acepta esa invitación", comentó.

Los partidarios de Chahin se han dado plazo y advierten que no van a llegar hasta la mañana a última hora para concretar la inscripción.

Huenchumilla: "Cada cual se sube al caballo como mejor le parezca"

El ex intendente Huenchumilla anunció su bajada el día martes, en una carta donde acusó "una lucha sin cuartel por el poder".

Carta al Dip Victor Torres.En la vida y en la politica hay que tomar decisiones. pic.twitter.com/Y3TSlEOCko — Senador Francisco Huenchumilla Jaramillo (@fhuenchumilla) 24 de abril de 2018

Ayer, en Temuco, profundizó en sus razones: "Yo soy un modesto político de provincia y querían llevarme a las alturas, allá (a Santiago), a dirigir la Democracia Cristiana, pero yo soy un disidente, en el sentido de que creo que a la DC le hace falta buscar su destino, superar los conflictos internos, ponerse de acuerdo en muchas cosas de fondo y no simplemente tener una pelea por el control interno del timbre y la campanilla".

"Cada cual se sube al caballo como mejor le parezca. Yo prefiero andar de a pie por ahora, como un simple ciudadano", explicó.

Carolina Goic contra los "pegoteos"

Al tema se refirió también la ex timonel y ex candidata presidencial Carolina Goic: "Falta hasta el día viernes para la inscripción de las listas, así que yo no me atrevo a anticipar qué es lo que va a pasar, porque hay que esperar".

"Lo más importante, más que referirme a un nombre o un candidato o a otro, es el proyecto que hay detrás. Yo creo que más que los consensos o los pegoteos, (lo relevante) es cómo hay un equipo que es capaz de convocar a todos en torno a una tarea de partido", reflexionó Goic.

La dura crítica de Zaldívar

Gutenberg Martínez, quien se asume renunciará al partido dentro de las próximas horas, tal como ya lo hizo su esposa, la ex canciller Soledad Alvear, postergó su anuncio hasta después del cierre de la inscripción de las listas.

En medio de esto se publicó una entrevista en El Mercurio al ex ministro y ex presidente del Senado Andrés Zaldívar, donde hace una demoledora crítica a Martínez y Alvear, a quienes acusa, derechamente, de estar "destruyendo" a la DC.

"Tengo una larga vida política con ellos, los quiero mucho. Pero se han equivocado totalmente. Si uno no está de acuerdo con lo que hace tácticamente un partido, lo lógico es desde adentro corregir. Si el barco está yendo a la deriva, no debemos bajarnos, sino tomar la conducción. Lo peor es irse para hacer otra cosa diferente (...) aquí se separan y anuncian que van a crear un movimiento", dijo Zaldívar.

"Quien se va de un partido porque perdió el control interno... quiere decir que no era parte y lo único que le interesaba era el control", criticó Zaldívar. (Foto: ATON)

"Soledad y Gutenberg están colaborando a destruir la DC, queriéndolo o no", dice Zaldívar, quien asegura que "esta crisis no es una división ideológica (...) y aquí hay un error gravísimo de quienes se van porque tenemos una supuesta desviación ideológica. Su decisión es más que nada un tema táctico de dónde se pueden hacer alianzas".

"Quien se va de un partido porque perdió el control interno... quiere decir que no era parte y lo único que le interesaba era el control", reflexiona el ex ministro, que también revela que "hay gente haciendo llamadas" para ampliar la cantidad de renuncias.

"¿Dónde estarían hoy Frei y Tomic? Dentro del partido, tratando de rectificar las tesis equivocadas. Yo por ningún motivo me iré de la DC, y llamo a que no se vaya gente por ningún motivo", remata Zaldívar.