Democracia Cristiana elige nueva directiva con la presidencial en el horizonte

El próximo domingo 8 de enero la Democracia Cristiana vivirá una jornada de elecciones internas que se llevará a cabo a 10 meses de los comicios presidenciales y parlamentarios del 19 de noviembre.

La senadora Carolina Goic busca revalidar en las urnas la presidencia que ejerce desde abril de 2016, luego de la renuncia de Jorge Pizarro, y la acompaña en este desafío la mayoría de los miembros de la actual mesa directiva.

La lista de la disidencia es liderada por el diputado Víctor Torres, el ex intendente de La Araucanía Francisco Huenchumilla y la diputada Yasna Provoste.

Una tercera lista la encabezan el ex timonel Ricardo Hormazábal y el abogado Rodrigo Albornoz, hermano de la ex ministra Laura Albornoz.

A la directiva democratacristiana que asuma le corresponderá encabezar, durante los próximos meses, el proceso de definición del candidato presidencial del partido y la decisión de si éste debe participar o no de la primaria de la Nueva Mayoría del 2 de julio, o llegar directamente a la primera vuelta de noviembre.

El diputado Víctor Torres quiere ser el nuevo presidente de la DC. Va en una lista junto al ex intendente Francisco Huenchumilla y la ex ministra Yasna Provoste. (Foto: UNO)

Torres rechaza el "camino propio"

Para el diputado Víctor Torres la situación es clara: "De llevar un candidato, éste debe ser en el contexto de una primaria dentro de la coalición".

"Creo que no se justificaría una decisión distinta, porque eso traduce una tesis política de quienes quieren sacar a la DC de esta coalición y llevarla al camino propio, pero yendo a primera vuelta lo que haríamos sería generar una debacle electoral irrefutable para el partido en materia parlamentaria", alertó Torres.

"Si llevamos un candidato a primera vuelta es evidente que tendríamos que terminar llevando una lista parlamentaria solos, y ya sabemos lo que implica eso desde el punto de vista electoral", agregó.

Hormazábal no descarta apoyar a Guillier

El candidato Ricardo Hormazábal opina que la DC debe evaluar las condiciones políticas y desde ya habla de eventuales alianzas con el Partido Radical, que el sábado proclamará como abanderado al senador Alejandro Guillier.

"Nuestra propuesta es que debemos tener un programa que represente las inquietudes de la gente y luego, como esos programas necesitan gobiernos de mayoría, empezar a hablar con los radicales, con quienes tenemos mayores afinidades, y con los radicales podemos, entonces, llegar a tener un candidato común que puede ser o Carolina Goic o Ximena Rincón o Guillier; depende de quién esté en mejores condiciones", señaló.

Ricardo Hormazábal propone empezar a conversar desde ya con el Partido Radical. "Tenemos afinidades", señala. (Foto: Agencia UNO)

La "prioridad" de Goic

En tanto, la senadora Carolina Goic reitera que la DC va a tener un candidato propio este año, pero ante las voces que la señalan a ella misma como "presidenciable", dice que su prioridad es continuar como timonel.

"Yo he señalado con mucha claridad que agradezco las señales de cariño, de aprecio. He estado recorriendo durante todo este tiempo, desde la campaña municipal, mucho el terreno, y ahí hay planteamientos que me hacen los camaradas. Yo lo tomo, más bien, como un reconocimiento al trabajo que he hecho en el partido, a lo que ha significado mi conducción durante estos ocho meses, y reitero el planteamiento que he hecho públicamente: para mí, hoy día, la prioridad está en la conducción del partido. Creo que tenemos un desafío de fortalecernos internamente, pero mi rol hoy día es desde la presidencia de la Democracia Cristiana", dice Goic.

"Lo que nosotros tenemos como acuerdo de la junta nacional es que la Democracia Cristiana va a tener un candidato, porque ésa es la forma de estar sentados en la mesa, llevando nuestra propuesta país. Hay muchos camaradas que han planteado –y me dicen también- que (yo) podría ser una alternativa. Eso lo tomo como una buena evaluación de lo que he estado haciendo en la conducción partidaria, pero repito que mi prioridad hoy día es seguir a cargo del partido. Desde ese espacio quiero seguir apoyando, fortaleciendo a la DC: como presidenta del partido", insistió la legisladora: "Hoy día no soy candidata presidencial, soy candidata a la presidencia del partido", remató.

Las mesas receptoras de sufragios se instalarán el domingo en distintas sedes sociales y comunales del partido y está previsto que se mantengan abiertas entre 09:00 y 18:00 horas.