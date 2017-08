Diputados DC, salvo Rincón, ponen sus cupos "a disposición de Carolina Goic"

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Roberto León, comunicó esta tarde que los integrantes de la misma decidieron poner sus cupos "a disposición de Carolina Goic", la presidenta del partido.

La decisión se informa en momentos en que la timonel se encuentra en "estado de reflexión" sobre la continuidad de su candidatura a La Moneda, tras la Junta Nacional del fin de semana que ratificó la repostulación del diputado Ricardo Rincón, pese a la condena por violencia intrafamiliar en su contra.

El anuncio lo hizo León al término de una reunión-almuerzo efectuada en el Congreso, y en la que no estuvo presente Rincón.

"Hemos llegado a la conclusión de que la Democracia Cristiana está en una crisis política profunda, que va más allá de la situación personal del diputado Rincón. Queremos manifestar que todos los diputados que hemos estado en esta reunión hemos tomado la decisión de enviar una nota a la presidenta del partido, la senadora Carolina Goic, poniendo nuestros cargos parlamentarios a disposición, para que ella resuelva lo que crea que es mejor", señaló el jefe de bancada.

"Lo que no estamos dispuestos a aceptar es que, como diputados de la República se nos descalifique y se trate de sostener que estamos actuando como sindicato", señaló el jefe de bancada, quien subrayó que "el diputado Rincón no formó parte de la reunión", por lo tanto, el ofrecimiento a Goic no lo compromete, aunque se va a conversar con él.

Carta "grosera"

Roberto León consideró "groseras las declaraciones del marido de la presidenta del partido, (Christian Kirk, quien) trató de sostener que habían sido los diputados quienes habían intercedido para que saliera el resultado que arrojó la Junta Nacional".

"Nosotros estamos convencidos –y yo en lo personal- de que si los acuerdos parlamentarios no se hubieran aprobado (...) este tema no estaría con la fuerza que hoy día está ante la opinión pública y al interior del partido", explicó.

"No estamos dispuestos a aceptar que se nos descalifique y se trate de sostener que actuamos como sindicato", dijo Roberto León. (Foto: ATON)

Consultado sobre si Carolina Goic tiene libertad total para ratificar los cupos de los diputados, el jefe de bancada respondió: "La presidenta del partido primero tiene que tomar la decisión de si va a seguir siendo candidata o va a seguir siendo presidenta del partido".

"Por el cariño que le tiene a la Democracia Cristiana y para empezar a terminar con esta tormenta perfecta, esperamos que en el menor tiempo posible tome su decisión", remató el parlamentario.

"Que baje a quien estime"

Tras hablar León, el diputado Fuad Chahín hizo una precisión e indicó que la Junta Nacional ya le entregó, el sábado, la facultad expresa a la timonel para efectuar modificaciones a la plantilla de candidatos. Lo que hoy se hace es explicitar la disposición de los diputados a que Goic los confirme o realice modificaciones en la nómina.

"La presidenta del partido, hoy día, goza de la facultad de modificar la plantilla de candidatos, porque se la entregó expresamente a la Junta Nacional el día sábado. El gesto de esta bancada es decirle: 'Nosotros le vamos a facilitar el ejercicio de esa facultad; baje a los candidatos que usted estime, cambie la plantilla, nosotros no vamos a hacer ninguna defensa de nuestras candidaturas'", dijo Chahin.

Fuad Chahin aclaró que, si lo desea, Goic puede bajar la candidatura de Ricardo Rincón. (Foto: ATON)

El legislador indicó que "el diputado León, como jefe de bancada, va a hablar con el diputado Rincón; quedó mandatado por la bancada (para ello)", y recalcó que "la facultad de la presidenta es respecto de todos los candidatos".

Es decir, si ella quiere, puede bajar a Ricardo Rincón, pese a que no haya estado presente en la cita de hoy.

El encuentro entre León y Rincón tiene lugar esta misma tarde. Al concurrir a él se le consultó al segundo por si se sumaría al gesto de la bandada, y respondió: "No voy a dar ninguna conferencia ni opinión, porque, a lo menos, falta mucha información (...) muchísima información".