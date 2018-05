El ABC de las elecciones: La DC elige a su directiva este domingo

La Democracia Cristiana (DC) realizará este domingo 27 de mayo el proceso electoral interno para elegir su nueva Directiva Nacional y la Directiva del Frente de la Juventud para el periodo 2018-2020, cita que estará marcada por el crecimiento de la disidencia al interior de la colectividad.

En la elección, donde la disidencia no presentó candidato, compiten el ex diputado Fuad Chahín y el ex gobernador de San Antonio Humberto Burotto.

Aunque han reconocido que es difícil convocar a los militantes producto de la división en la DC, esperan la participación de alrededor de 12 mil militantes de los 31 mil que tiene hoy el partido.

Chahín presentó una lista en que la ex senadora Carmen Frei forma parte en la primera vicepresidencia. También la integran Felipe Delfín, Johana Pérez, Rodrigo Albornoz, Camila Avilés, Karen Herrera, Eduardo Cerda y David Morales.

En tanto, Burotto inscribió su candidatura junto a Cecilia Valdés, y en la lista también aparecen Mario Fuentes, Rodolfo Forrunatti, Arturo Molina, María Cayuqueo, María Antonieta Escobar y Gabriela Jofré.

Habrá 280 locales de votación a nivel nacional.

¿Qué plantean ambos candidatos?

Burotto ha recorrido el país reuniéndose con la militancia y sostuvo que su tarea es recuperar la mística en medio de la crisis que se vive por la derrota electoral y, además, dijo no cerrarse a hacer alianzas con sectores de izquierda.

Mientras que Chahín, que cierra su campaña este sábado con un almuerzo en la Región de La Araucanía -por donde fue diputado y vota-, insistió en que, antes de hablar de alianzas, hay que redibujar a la DC, señalando que no fue buena idea la cercanía con los comunistas.

Desde la disidencia, el senador Francisco Huenchumilla ha apuntado a lograr "acuerdos de gobernabilidad" con la nueva directiva.

[ 🗳️ELECCIONES @PDC_Chile ] Camarada te invitamos a escribir un nuevo y vibrante capítulo en la historia de la DC. PARTICIPA en las elecciones internas el próximo domingo 27 de mayo #SomosDC 👏👏👏 pic.twitter.com/ST2fPXtthU — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) 23 de mayo de 2018

Según el reglamento de la elección interna, "el padrón estará compuesto por todos aquellos militantes que se encuentren con sus derechos activos con motivo del proceso de Refichaje".

Las mesas de votación se abren a las 09:00 horas del domingo y funcionarán hasta las 18:00 horas. Se espera que el ganador se conozca alrededor de las 19:00 horas.

La lista de candidatos y otros antecedentes están disponibles en el sitio pdc.cl