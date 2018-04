El ex diputado Fuad Chahin reivindicó este miércoles, en Cooperativa, su candidatura a la presidencia de la Democracia Cristiana, que las bajadas de Alberto Undurraga y Francisco Huenchumilla mantienen como única en carrera. "En momentos de crisis uno espera liderazgos y no renuncias. Por eso, yo me quedo con quienes han reflexionado y han tomado la decisión de mantenerse en la Democracia Cristiana", afirmó a El Diario de Cooperativa.