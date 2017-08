Goic postergó anuncio de decisión sobre la continuidad de su candidatura

La timonel y abanderada de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, reapareció este miércoles en el Congreso, en medio de la crisis en el partido que tiene en vilo su candidatura presidencial tras la decisión de la Junta Nacional de ratificar la repostulación del diputado Ricardo Rincón, pese a la condena por violencia intrafamiliar en su contra.

A las 13:30 horas de hoy se emitió una convocatoria de prensa en el que se indicó que la abanderada hablaría a las 20:30 horas en la sede de su comando, en Providencia, para dar a conocer la decisión respecto de la continuidad de su candidatura presidencial.

Sin embargo, dicha convocatoria fue suspendida alrededor de las 15:00 horas. Según explicó la propia Goic, esto obedece a que a esa misma hora tendrá que estar votando en el Congreso, en su último trámite, el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

"Voy a estar acá votando, que es lo que me corresponde hacer", dijo la timonel ante los periodistas.

"Vamos a tener una larga sesión en el congreso". Carolina Goic informa que se suspende su comparecencia ante la prensa de hoy a la noche — Sebastián Esnaola S. (@sesnaola) 2 de agosto de 2017

Consultada por más detalles sobre la suspensión de la convocatoria, que se había realizado esta misma tarde, Goic respondió: "Me acaba de informar el presidente del Senado que vamos a tener que votar la sesión por despenalización ahora a las ocho, ocho y media, y para mí es la prioridad y es mi trabajo legislativo".

Reunión de directiva

Para las 17:30 horas de hoy estaba convocada una reunión de la mesa directiva en la sede nacional de la DC, tres horas antes de la convocatoria donde Goic se dirigiría al país.

Sin la presencia de Goic, la reunión se efectuará de todas maneras y, según trascendió, el punto a tratar será la mantención o no del cupo para Rincón. Por mandato de la Junta, la timonel y el secretario nacional del partido tienen potestad para modificar el acuerdo alcanzado el fin de semana.

Presente en el Congreso, el secretario DC, Gonzalo Duarte, dijo que la reunión no es pública y, por lo mismo, no hay convocatoria de prensa ni compromiso de anunciar nada: "No hay nada público".

Duarte dijo que tampoco sabe quién mandó el comunicado del fallido punto de prensa de las 20:30. "Lo que sí sé es que la senadora Goic, por lo que vi, está en el Congreso".

Consultado por si durante la cita de la mesa se tomarán decisiones, respondió: "Quién sabe".

Se explicitan apoyos

Durante la mañana de este miércoles una larga lista de concejales y alcaldes de la falange le entregó su respaldo a la timonel, exigiendo la salida del diputado Rincón de la lista parlamentaria del partido y pidiendo que sea sometido a los tribunales del mismo.

Esto se suma a que, en la previa, la bancada de diputados -menos Rincón- le dejó una carta a Goic en la cual la facultaba para decidir qué hacer con sus cupos y definir quiénes repostulan y quiénes no.

Más temprano la candidata agradeció el respaldo, pero no dio señales respecto a cuál va a ser su definición sobre su carrera a La Moneda. Solo indicó que recibió la nota de "los diputados y la de los alcaldes hoy".

"Les agradezco mucho a los alcaldes el respaldo", dijo Goic antes de ir a presidir la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.

Alcaldes: "Rincón nos daña a todos"

Más temprano, el alcalde de La Granja y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpín, manifestó que le dijo a Rincón la noche previa a la Junta Nacional: "No seas candidato, porque vas a dañar al partido, vas a dañar a Carolina Goic. Tú no puedes ser candidato".

"Él ha persistido, no ha pensado en su familia, no ha pensando en su partido, no ha pensado en el país. Por lo tanto, desde acá (decimos): 'Renuncia Ricardo a tu candidatura, porque nos daña a todos, pero principalmente daña al país, que espera mucho más de los políticos en esta época", aseveró.

Ministra Krauss reiteró apoyo a Bachelet

Por su parte, la titular del Trabajo, Alejandra Krauss, se refirió a la reunión que tuvieron ayer los ministros y subsecretarios DC con la Presidenta Bachelet en La Moneda, donde le ratificaron su "férrea lealtad".

"Soy ministra de la Presidenta Bachelet, muy orgullosa de que, en mi condición de democratacristiana, le hayamos ayer -en una reunión en La Moneda- reiterado y ratificado nuestro apoyo a ella y al programa de Gobierno", dijo Krauss.

"Los democratacristianos hemos señalado: Tenemos un domicilio conocido claramente en la centroizquierda y adherimos al programa de la Presidenta Bachelet, porque dice relación con la justicia social que, para nosotros, es inclaudicable como democratacristianos", sentenció.