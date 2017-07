Históricos de la DC firmaron carta de apoyo a Carolina Goic por caso Ricardo Rincón

Un grupo de militantes históricos de la Democracia Cristiana firmaron una carta de apoyo a la presidenta del partido, senadora Carolina Goic, a raíz de su rechazo a la repostulación de Ricardo Rincón, cuestionado por un caso de violencia intrafamiliar, a la Cámara de Diputados en las elecciones parlamentarias de noviembre.

La misiva fue firmada, entre otros, por la ex senadora Carmen Frei, el economista Ricardo Ffrench-Davis, el ex presidente del Banco Central José de Gregorio, los ex senadores Carmen Frei y Rafael Moreno y los ex ministros Carlos Figueroa, Edmundo Pérez Yoma, Carlos Massad y Jorge Jiménez.

En la declaración conocida este jueves, los 25 firmantes adhieren "irrestrictamente a la definición política efectuada por nuestra camarada presidenta y candidata a la Presidencia de la República, senadora Carolina Goic, en cuanto a hacer efectivo el acuerdo de la Junta Nacional", que debe zanjar el futuro del diputado Rincón.

"Nuestros representantes deben tener el estándar que los valores y la doctrina de la Democracia Cristiana imponen a todos sus militantes y ciertamente nuestra presidenta está en el derecho de exigirlos", dice también la misiva.

La carta además recuerda que la última Junta Nacional de la colectividad "estableció que no podrán ser candidatos aquellas personas que tienen sentencias o condenas por violencia intrafamiliar o por delitos graves a la probidad".