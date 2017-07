Nueva Mayoría: "No hay conversaciones pendientes con la DC en el tema parlamentario"

Los dirigentes de los partidos de la Nueva Mayoría que apoyan la candidatura de Alejandro Guillier se reunieron el jueves y, al cabo de la cita -que se extendió por alrededor de tres horas- refrendaron que ya no existe posibilidad de alcanzar un entendimiento parlamentario con la Democracia Cristiana.

"Con la DC ya no hay posibilidad de revertir nada en lo parlamentario. En cores (consejeros regionales) sí estamos conversando, estamos dispuestos, pero en parlamentarios, no", señaló el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

Su par PPD, Gonzalo Navarrete, afirmó que "no hay ninguna conversación pendiente con la Democracia Cristiana en el tema parlamentario".

"Nosotros entendemos que eso ya fue formalmente conversado en el día de ayer (miércoles). El avance unitario con la Democracia Cristiana es un pacto de gobernabilidad y una lista unitaria, que no es lo mismo que una lista única. Ahí cabemos en dos listas equivalentes", acotó el dirigente.

El timonel radical, Ernesto Velasco, insistió en descartar -en tanto- que su colectividad haya sido "presionada" por el Partido Socialista para no acceder a un pacto parlamentario con la DC.

"Hay que terminar con la megalomanía de mirar burros en la línea. Cada partido es autónomo de tomar sus propias decisiones. Nosotros somos un partido soberano de tres siglos, que toma sus propias decisiones políticas electorales y no tiene por qué darle explicaciones a nadie y menos somos presionados por nadie", indicó Velasco.

Ad portas de la junta DC

Estos anuncios se dan en medio de los reclamos de la DC respecto del "arrinconamiento" al que ha sido sometida, y ad portas del inicio de su junta nacional, que comienza a las 19:30 horas de este viernes y continuará mañana sábado en la sede del partido, en Santiago.

En la víspera se oficializó la decisión de Carolina Goic de suspender su presidencia para concentrarse en su candidatura a La Moneda, tema que fue planteado esta semana incluso desde su propio comando.

"Es una definición que ella ya había tomado en días pasados. Ahora se lo comentó al resto de la directiva", comentó el primer vicepresidente del partido, Matías Walker.

El diputado indicó que el "suspender su participación como presidenta del partido" va a ocurrir "una vez que se inscriban todas las candidaturas", y recordó que, "de acuerdo a la ley, el plazo vence el 21 de agosto".

Para Fuad Chahín, "el suspender el ejercicio de la presidencia es una buena alternativa", pero, a su juicio, "se requiere un segundo paso, que es fortalecer la mesa".

"Esta mesa directiva sin la presencia de Carolina Goic adolece de una debilidad como para poder enfrentar los desafíos que tenemos. Por lo tanto, a mi juicio, hay que fortalecer la conducción política de la directiva", opinó el diputado Chahin.

El caso Rincón

Uno de los temas que genera mayor expectativa respecto a la junta nacional de la DC es si el partido autorizará o no la repostulación del diputado Ricardo Rincón, tras su vinculación con un caso de violencia intrafamiliar.

Los dirigentes no se atreven a señalar cómo será la medición de fuerzas ni qué va a ocurrir efectivamente cuando la votación se realice, la tarde del sábado, aunque desde el comando de la abanderada advierten que si Rincón es candidato, será "un lastre" para las aspiraciones presidenciales de la senadora.

"Yo quiero separar las cosas. Yo creo que ella tiene toda la legitimidad para ser candidata presidencial, y creo que no deben relacionarse las situaciones de su candidatura presidencial con lo que son las distintas postulaciones al Parlamento", dijo ayer el aludido Ricardo Rincón.

Hoy en El Mercurio el diputado por O'Higgins declara: "Carolina tiene el mismo derecho que yo para ser candidata", y pide respetar la decisión del Tribunal Supremo, que descartó expulsarlo.

En esta junta nacional el diputado Rincón -quien es hermano de la ex ministra y ex senadora Ximena Rincón- no tiene derecho a voto, pero sí a voz.