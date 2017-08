Patricio Zapata y su rol de revisar situación de candidatos DC: Había que ordenar criterios

El abogado constitucionalista y militante DC, Patricio Zapata, comentó en Cooperativa su rol de revisar la situación de cada uno de los candidatos de la Democracia Cristiana, explicando que entregará criterios y que "al que le cae el poncho, le cae el poncho".

Durante el debate de El Primer Café, detalló en qué consiste la tarea que le pidió la timonel y abanderada DC, Carolina Goic, sosteniendo que "había que ordenar" los criterios para las personas que quieran ser candidatos en la falange, para evitar que se repita una situación como la del diputado Ricardo Rincón.

Zapata manifestó que entiende que "la prensa pueda especular y pueda haber bromas, que el 'gran inquisidor'... pero la verdad es que sería absurdo, inaceptable, que decisiones políticas trascendentales no se tomaran en los espacios que tienen legitimidad para eso".

"Nunca pensé que fuera lógico que un grupo de personas nos pusiéramos a mirar uno a uno los nombres y, cual emperador romano, con el pulgar para arriba o con el pulgar para abajo, ¿con qué derecho, con qué ropa, con qué autoridad? Lo que yo le voy a entregar en un par de horas más a la directiva de la DC es una propuesta de criterios y luego se discuta donde corresponde", aseveró.

El abogado constitucionalista sostuvo que "la ley pareja no es dura. Primero los criterios y una vez que tengan los criterios se aplican a los nombres, y no al revés (...) uno identifica criterios y después al que le cae el poncho, le cae el poncho".

"No se puede aplicar varas distintas"

Indicó que "no se trata de inventar ad hoc en el minuto 88 del partido, cuando quedan dos minutos 'ah, estos son los criterios que se me ocurrieron a mí'. No, la verdad es que había que ordenar un poco, había que ordenar cuáles podría ser el umbral mayor que es legal para las personas que quieren ser candidatos o candidatas".

"Lo que no puede pasar es que tú apliques varas distintas", recalcó Zapata.

Además, reconoció que entiende "perfectamente que las personas que están postulando a un cargo de elección popular estén inquietadas frente a cualquier hecho que, por una parte, genera algún tipo de incertidumbre, pero además se presta para especulaciones, porque desgraciadamente empiezan a aparecer listas que no sé quién las inventa de gente que podría o no tener algún problema".

"Comprendo la necesidad de que este asunto se zanje rápido para que los distintos candidatos puedan trabajar en lo que corresponde en la acción política", sentenció.