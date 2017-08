Pérez Yoma: La DC no cabe en la Nueva Mayoría, hace mucho tiempo que no está ahí

El ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma afirmó que "hace tiempo" la Democracia Cristiana ya no está en la Nueva Mayoría, por lo que consideró "incoherente y absurdo" realizar un pacto parlamentario con la Izquierda Ciudadana y el MAS, como se decidió en la Junta Nacional del fin de semana.

"Si nosotros nos hemos salido de la Nueva Mayoría porque consideramos que la Nueva Mayoría se ha izquierdizado, me parece absolutamente absurdo ir con los que quedaron fuera de pacto de los partidos grandes de la Nueva Mayoría, los más izquierdistas. De una vez por todas, o el partido toma cierta coherencia en sus decisiones o vamos a seguir dando un espectáculo", dijo Pérez Yoma en Cooperativa.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el histórico militante DC afirmó que "la Nueva Mayoría se terminó hace mucho tiempo".

"La Nueva Mayoría ahora está constituida, fundamentalmente, por el Partido Socialista, por el PPD, el Partido Comunista y el Partido Radical. La Democracia Cristiana no cabe ahí, no está ahí, hace mucho tiempo que no está", afirmó.

"Vagón de cola de partidos izquierdistas"

"Hemos dicho en todos los tonos que nosotros creemos que la Nueva Mayoría era un acuerdo político-programático para apoyar al Gobierno de la Presidenta Bachelet. El Gobierno de la Presidenta Bachelet ya está de salida y estamos proyectando el Parlamento futuro", indicó.

Consultado por la razón de la permanencia de los ministros y subsecretarios democratacristianos en el Gobierno, respondió: "Yo también pregunto lo mismo".

"Para que exista una centroizquierda, tiene que haber un partido de centro. Ése es el rol que perdió la Democracia Cristiana durante este Gobierno, que ha sido muy incómodo... En el fondo, ha sido vagón de cola de partidos que son mucho más izquierdistas", reflexionó.

"Yo creo que el Partido Comunista no es un buen aliado en el Gobierno", comentó, poniendo como ejemplo el último impasse oficialista, a raíz de la discrepancia del PC con la Cancillería sobre la crisis de Venezuela: "No se puede actuar con un partido así".

"Goic seguirá y fortalecida, Rincón está fuera"

Edmundo Pérez Yoma señaló además que, después de lo ocurrido el día de hoy, ve "muy firme" la candidatura de Carolina Goic. En contraste, no cree que, al final, Ricardo Rincón termine siendo candidato DC al Congreso.

"Lo que está pasando hoy día yo lo encuentro un vuelco extraordinario. Encuentro que la decisión de los diputados de apoyar ahora con todo, incluso poniendo todas sus candidaturas a disposición de la presidenta del partido, hay que valorarla (...) No veo la posibilidad de que, después de la actitud de los diputados, que han dado un vuelco, pueda renunciar a su candidatura. Creo que de esta crisis va a salir fortalecida", afirmó.

"Mi impresión es que Carolina Goic va a salir muy fortalecida de esta crisis, porque, a la larga, su postura fue la que triunfó", pese a que "no triunfó en ese momento, no triunfó ese día (de la Junta), e incluso produjo reacciones histéricas, como la renuncia de un vicepresidente", señaló, aludiendo a la actitud de Sergio Espejo.

"De aquí en adelante el tema de Rincón es solamente administrativo, ya no es un tema político. Ni siquiera el Partido Comunista quiere ir en una lista con él. Yo creo que hay que dejarlo un poquito tranquilo. Esto tiene que ser presentado al Servel por las autoridades de la DC y yo no creo que lo vayan a hacer (...) Yo creo que ya está fuera (...) Rincón ya pasó", dijo el ex ministro.

Renuncia "histérica" y "teatral" de Sergio Espejo

Pérez Yoma también profundizó en sus críticas al diputado Espejo: "Uno no renuncia de un día para otro al partido en el que ha estado 20 ó 30 años. Estas cosas se ven, se piensan, se discuten y se pelean. En los partidos uno a veces gana y otras pierde. (La de Espejo) no es la actitud que yo esperaría de un político maduro", sostuvo.

El ex titular de Interior también restó valor a la frase del diputado respecto a que "un partido que se traiciona a sí mismo, traicionará luego a Chile".

"Es una frase teatral, que no significa nada", sentenció.