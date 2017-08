Renunció subdirectora DC del Sernam: Partido decidió no valorar dignidad de las mujeres

Este martes presentó su renuncia como subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género María Luisa España, militante de la Democracia Cristiana, quien argumentó que "no me es posible sustentar un cargo como el que hoy dejo, cuando el partido al cual represento, ha decidido, a través de una votación democrática, no valorar los derechos y la dignidad de las mujeres".

Con esta alusión directa a la ratificación de la candidatura a diputado de Ricardo Rincón, involucrado en un caso de violencia intrafamiliar, que también causó la renuncia a la DC del diputado Sergio Espejo y el inicio del periodo de reflexión de la candidata presidencial de la colectividad, Carolina Goic, España aseguró que "soy consciente que el PDC ha quedado al debe".

"Debido a los recientes acontecimientos que aquejan a mi partido, en materias que se relacionan estrechamente con la misión y el quehacer institucional de SernamEG, he tomado la decisión de renunciar a la Subdirección. Desde una mirada personal, humanista cristiana y feminista, no me es posible sustentar un cargo como el que hoy dejo, cuando el partido al cual represento, ha decidido, a través de una votación democrática, no valorar los derechos y la dignidad de las mujeres", expresó en su carta de dimisión.

"Mi función en este cargo ha sido trabajar por el país, representar el compromiso que usted, Presidenta, ha sostenido con las mujeres de Chile desde su primer Gobierno. Creo fielmente que hemos logrado potenciar las autonomías de las mujeres y niñas, relevando todo tipo de violencia contra las mujeres a un espacio superior. Desde esta premisa, soy consciente que el PDC ha quedado al debe y es por ello mi decisión", añadió España.

"Finalmente, dejo de manifiesto que al asumir este cargo me comprometí con usted, con la Ministra Claudia Pascual y con el país a honrar la acción política de trabajar con y para las mujeres, bandera que he sostenido por más de 30 años, fuera y dentro de mi partido, y que seguiré apoyando con el mismo ahínco desde la sociedad civil", sentenció en la misiva.