Ricardo Rincón: Decisión de Goic es prácticamente un golpe de estado en la DC

El diputado DC Ricardo Rincón calificó como "un golpe de estado" en el partido la decisión de Carolina Goic de bajar su candidatura y manifestó la que candidata "es una muy mala perdedora".

El parlamentario recordó que la junta nacional confirmó su candidatura, lo que generó que la presidenta del partido "casi de shock" iniciara un proceso de reflexión "en vez de asumir el tema como correspondía".

"Es una muy mala perdedora. Que no se olvide que fue ella, y no yo, quien instaló este escenario de que no hay que aprobar a tal candidato y hay que rechazar a tal candidato", afirmó a La Tercera.

Y advirtió que "lo que ha hecho Carolina es extremadamente peligroso, porque está claramente vulnerando las normas no solo partidarias, estatutarias, reglamentos y procedimientos internos, sino que también la Ley de Partidos Políticos. Y está contraviniendo derechos fundamentales a ser elegidos y a elegir. No se entiende, salvo por el hecho de que es una candidatura que está por el suelo y que, por lo tanto, tiene que buscar algo para poder distraer la atención".

Consultado por si fue notificado de la decisión de Goic, dijo que "no, no, no. Pero si los propios delegados de la junta nacional fueron notificados por televisión. La candidata presidencial no cerró la junta nacional, la presidenta de partido no cerró la candidatura presidencial. Simplemente se fue y los delegados quedaron tirados. Nadie les informó nada, ni menos que se va a poder modificar lo que se aprobó. Esto es prácticamente un golpe de Estado en el partido".

Sobre qué hará ahora, el diputado sostuvo que "estamos determinando cuál de las vías utilizamos, porque hay muchas".

"Hay muchas instancias. Está el Tricel y la Corte de Apelaciones de Santiago, entre otras. A diferencia de las temáticas que tienen un solo tratamiento posible, jurídicamente aquí hay muchas alternativas", puntualizó.