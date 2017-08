Rincón no baja su repostulación y acusa a Goic de "llevar la DC hacia la derecha"

El diputado DC Ricardo Rincón ratificó que seguirá adelante con su repostulación al Congreso, pese a que la presidenta de su partido, Carolina Goic, anunciara que no inscribirá la candidatura del parlamentario condenado por violencia intrafamiliar.

"Si queremos cambiar las cosas, debemos ser intolerantes ante los abusos y las malas prácticas (...) que ninguna persona que tenga condena por violencia intrafamiliar sea candidato", expresó la senadora durante la pasada jornada al confirmar que sigue en la carrera a La Moneda.

El parlamentario salió a desconocer las medidas anunciadas por Goic, afirmando que aún es candidato y acusó a la senadora de estar saltándose las decisiones de la Junta Nacional, la cual validó su repostulación el sábado pasado.

"Ella ahora tiene facultades que ella se arroga desconociendo la democracia interna partidaria. Todo lo que resolvió en la Junta en una votación que no definió la Junta, definió su mesa porque es la presidenta del partido, todo lo que se votó ahí no tiene ningún valor", dijo en entrevista con "Última mirada" de CHV durante la madrugada de este viernes.

Apuntó que "lo que Carolina quiere, en definitiva, es tapar su mala situación de candidatura. Yo no puedo inventar las encuestas, no tengo esa capacidad, es claramente una candidatura que no prende. Qué mejor que ocupar esto como una cortina de humo pero, además, con un objetivo que lo tiene muy claro desde un primer minuto: Romper la Nueva Mayoría, llevar el partido hacia la derecha".

Rincón acusó "error judicial" en su condena

Sobre la condena por violencia intrafamiliar, insistió en su inocencia y sostuvo que hay errores judiciales, afirmando que -según él- en Chile el 4 por ciento de los condenados son inocentes.

Aseveró que "es una medida. Es una sentencia que establece una medida sin plazo tendiente, un tema criminal y estableciendo el propio tribunal que no estaban acreditados los hechos. No se trata de no cumplir, el propio tribunal estableció que no estaban acreditados los hechos, el propio tribunal civil".

"El error judicial existe", aseveró, añadiendo que no tomó el tratamiento sicológico que le ordenó el tribunal porque era reconocer los hechos y que los abogados le recomendaron no asistir a un centro de terapia.

Goic recalcó que se elevará estándar ético

Además, la timonel Goic recalcó que se va a elevar el estándar ético y pidió al abogado constitucionalista Patricio Zapata, panelista de El Primer Café de Cooperativa, revisar la situación de cada uno de los candidatos.

"Como tiene un mandato amplio de revisión, va a asesorarse ella y la mesa para determinar eventuales situaciones que pudieran ser complejas desde el punto de vista de la inscripción. Eso es genérico, le puede tocar a cualquier persona", indicó el ex ministro Jorge Burgos.

Sostuvo que "si eventualmente yo estuviera inscrito, también me puede tocar a mí".