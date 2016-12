Senador DC: No estamos en condiciones de llevar candidato propio

El senador DC, Andrés Zaldívar, aseguró que el partido no está en condiciones de llevar un candidato propio a primarias o primera vuelta.

"Creo que no estamos en condiciones de llevar un candidato propio, porque no tenemos un liderazgo fuerte efectivamente, y he sostenido dentro del partido que lo importante es proyectar liderazgos y no matarlos", señaló el parlamentario en conversación con El Mercurio.

Tras esto, explicó que "muchas veces, llevando candidatos a una aventura de tipo lectoral, una primaria, para después salir tercero o cuarto, vamos más bien a destruir el liderazgo que potenciarlo para el próximo tiempo".

En ese sentido, tampoco es partidario de que la DC llegue con un candidato a primera vuelta: "Si vamos con candidatos separados de la Nueva Mayoría, la tendencia será a que vayamos con listas parlamentarias separadas, y eso puede provocar un daño electoral que perjudique al partido que quede en solitario. Entonces la DC debe ser muy realista en eso".

"No estamos en la coalición para un yes man"

Consultado por el rol que ha tenido el partido al interior de la Nueva Mayoría, el senador reconoció que ha habido discusiones, pero aclaró que "no estamos en la coalición para un yes man, sino para aportar con una reflexión seria y evitar que se cometan errores".

"Lo hicimos en la reforma tributaria, en la laboral y en la educacional, y muchos puntos que hoy se intentan rectificar los advertimos en su momento, que era necesario corregir".

Por último, en materia parlamentaria, el senador señaló que no se jubilará aún y que está disponible para volver a postular al Parlamento si es que el partido así lo resuelve: "Creo tener las condiciones y energía, y no me parece que tenga impedimentos".

Chahín: No hay que renunciar a priori

Las declaraciones de Zaldívar generaron la inmediata reacción del jefe de bancada de los diputados DC, Fuad Chahín, quien discrepó del senador, asegurando que "si queremos optar a tener liderazgos tenemos que ser capaces de asumir la responsabilidad, no digo el riesgo, la responsabilidad de tener una carta presidencial pero en serio, con el respaldo unitario".

Además enfatizó en que "a diferencia de hace cuatro años atrás, hoy día no hay un liderazgo indubitado en la centroizquierda, está bastante más abierta la elección presidencial y, por lo tanto, creo que renunciar a priori a tener una carta es una irresponsabilidad".