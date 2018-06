Timonel DC lamentó que Burgos y Correa Sutil defiendan a ministro ante acusación constitucional

Debate generó en la Democracia Cristiana este miércoles la revelación de que el Gobierno contrató a los minitantes de ese partido Jorge Burgos y Jorge Correa Sutil como abogados defensores del ministro de Salud, Emilio Santelices, ante la acusación constitucional que enfrenta.

El timonel electo de la DC, Fuad Chahín, manifestó que "nuestro reproche es más bien desde el punto de vista de la prudencia y claramente, de haber estado en ese caso, no hubiese tomado esa defensa y, por lo tanto, yo llamo al Gobierno a que rectifique".

Aseveró que "claramente hay un tema de prudencia de por medio y además ellos nos han hecho ver que si la bancada de diputados de la DC hubiese respaldado el libelo, se hubiesen sentido inhabilitados de poder asumir esa defensa".

"Por lo tanto, al no respaldar el libelo cuando se presentó, ellos sintieron que tenían la libertad de poder asumir una defensa netamente jurídica, pero es evidente que esto genera un impacto político absolutamente indeseado al interior del partido, de la bancada".

Similar opinión tiene el diputado Víctor Torres, quien adelantó que apoyará la acusación constitucional.

"Si uno observa, lo más evidente es que es la estrategia detrás de esto que ha levantado el Gobierno: Intentar contratar a dos abogados democratacristianos para dar una señal política en ese sentido y ponernos en un pie forzado", explicó.

Torres señaló que "me imagino que la derecha tendrá una gran cantidad de abogados que podrían haber asumido esta defensa, por lo tanto, hacerlo sí es una decisión política del Gobierno y que yo lamento profundamente y ha sido aceptada por estos dos camaradas".

Sin embargo, algunos diputados DC señalaron que como no se apoyó la acusación constitucional en su momento y no ayudaron a impulsarla, no existe problema en que asuman la defensa de Santelices.

Santelices: Son connotados y respetados profesionales

El titular de Salud tiene hasta el próximo 12 de junio para responder a la comisión que analiza la admisibilidad de la acusación constitucional, por lo que el trabajo con Burgos y Correa Sutil ya comenzó.

En defensa de sus abogados democratacristianos, Santelices dijo que "lo más destacable es que son connotados, respetados, profesionales, juristas constitucionalistas de dilatada trayectoria, de tal forma que creo que eso es lo que es relevante".

Desde el Gobierno salieron a defender la decisión, señalando que desde hace días venían trabajando en estos nombres, que son juristas de gran experiencia y con conocimiento acabado del Congreso.