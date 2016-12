Hijo de guardia fallecido en Valparaíso denunció que municipio ofreció dinero para no seguir demanda

Luis Lara, hijo de Eduardo Lara, el trabajador que falleció en un incendio generado tras los incidentes del pasado 21 de mayo en Valparaíso, denunció que en el mes de junio una abogada, que representaba a la Corporación Municipal de la ciudad puerto, le ofreció a la familia 11 millones de pesos para que no continuaran con acciones legales en contra de la entidad.

"No me citaron a la Corporación, nos juntamos en un café en Viña -algo muy extraño- y la propuesta de la Corporación Municipal era entregar la suma de 24 sueldos al valor del último sueldo que mi papá tuvo en la Corporación, que fueron alrededor de 450 mil pesos", manifestó Lara.

"Si nosotros aceptábamos esos términos teníamos que ir a la Notaría y a la vez tomábamos la determinación de no efectuar ningún otro tipo de acción legal en contra de la Corporación Municipal", añadió.

"Ellos creen que con plata tapan los errores que ellos cometieron (...) Es una burla, le pregunté a la abogada si es que fuera su papá o su mamá la afectada ¿Usted aceptaría? 'No' me dijo, entonces ahí está mi respuesta, yo no puedo aceptar eso", dijo Lara.

Defensa de imputados pedirá sobreseimiento

En el plano judicial en tanto, la pruebas genéticas practicadas a cinco de los seis detenidos por este caso habrían salido negativas, por lo que la defensa solicitará que sean sobreseídos de la causa, detalló el abogado de la Defensoría Popular, representante de los imputados, Lorenzo Morales.

"El resultado con respecto a cada uno de los imputados fue negativo y esto va a influir en parte de la defensa de manera importante ya que vamos a pedir el sobreseimiento definitivo con respecto a cada uno de nuestros representados", manifestó el jurista.

La familia de la víctima espera continuar con acciones civiles por la muerte de Eduardo Lara, pues quieren que alguien se haga responsable por las condiciones de seguridad que brindaba el municipio de Valparaíso.

Para febrero se espera el inicio de la etapa de juicio oral, aunque todo podría cambiar con la solicitud de sobreseimiento que realizará la defensa de los jóvenes imputados por el delito de incendio con resultado de muerte.