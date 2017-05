Rodrigo Avilés: "Hay rabia que se perdona en la medida que se haga justicia"

Rodrigo Avilés, joven herido en las manifestaciones del 21 de mayo del 2015 tras ser golpeado con el chorro del carro lanzaagua, manifestó que siente "mucha rabia" por lo que le ocurrió y que solo "se perdona en la medida que se haga justicia".

A dos años del ataque que lo dejó en estado crítico y que debió ser hospitalizado varias veces por sufrir convulsiones, aseguró en entrevista con Chilevisión que siente "mucha rabia de que aún no haya nada y que, lo más grave, que esto le pueda seguir pasando a cualquier persona".

"Es muy grave lo que pasó, fue una agresión directa, descomunal. Han pasado dos años y Carabineros no ha hecho nada el respecto, nada", expresó, añadiendo que "uno siente rabia, indignación, tuve la suerte de no morir".

El joven agregó que "es una rabia que se perdona en la medida que se haga justicia".

En su primera aparición en televisión tras el hecho, regresando al lugar donde fue impactado por el chorro del "guanaco", Avilés sostuvo que el proceso "ha sido duro, ha sido difícil, ha sido largo, pero acá sigo porque hay que buscar un cambio".

El ex sargento de Carabineros Manuel Noya, pitonero del carro lanzaaguas que ocasionó las graves lesiones del estudiante universitario, fue dado de baja y se le formalizó en abril de 2016.

Las tomas hechas por un dron de TVN fueron claves para que Carabineros asumiera como responsable de las lesiones del joven universitario, pues en primera instancia la institución descartaba que las heridas fueran provocadas por el carro lanzaagua.

"Es justo (que se le haya dado de baja). Él agrede sabiendo que su acción es agredir, sabe el daño que está provocando su acción. Claramente tiene una culpabilidad, pero también esto responde a los altos mandos de la institución misma, el protocolo", indicó.

Actualmente, Avilés busca que los protocolos de seguridad sean mejorados para que este tipo de situaciones no ocurra en el futuro.

"Quiero que lo que me pasó a mi, que fue muy grave, no le pase a nadie más en este país", declaró, reconociendo desde la institución "han demostrado que no" se arrepienten de lo ocurrido.

Avilés sostuvo que quedó "con secuelas de por vida, epilepsia que no tenía antes y la tengo ahora, por la que estoy constantemente tratándome. Hay secuelas físicas que tuve que revertir. Tuve que aprender a volver a caminar".