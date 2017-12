Ex Presidente Frei fue intervenido nuevamente por hematoma subdural en su cerebro

El ex presidente Eduardo Frei fue intervenido en la Clínica Alemana, tras ser hospitalizado nuevamente este jueves por un hematoma subdural que sufrió hace 10 días.

Una de las hijas del ex Mandatario, Verónica Frei, comentó que "nosotros habíamos visto estos últimos días un decaimiento de parte de él, no una mejoría como se esperaba y por lo tanto preferimos consultar al médico, él está súper tranquilo, está despierto, está hablando y está un poco aburrido en la clínica, porque volver no es siempre agradable".

"Fue un golpe fuerte para todos, porque habíamos vuelto a la casa, estábamos súper contentos de tenerlo de vuelta en la casa y fue doloroso para todos que nos dijeran que teníamos que volver y sobre todo saber que teníamos que volver a operarlo, eso realmente fue doloroso para todos", añadió Cecilia, otra de sus hijas.

El procedimiento se inició a las 08:00 horas y se extendió por casi dos horas, según confirmó el neurocirujano Rodrigo Vallejos.

"La cirugía ya se realizó y se encuentra estable, en buenas condiciones. En los casos normales existe un riesgo de recidiva de este hematoma en un 10 por ciento de los casos", aseveró.

"Ese porcentaje se vio aumentado por el uso previo de medicamentos como la aspirina. En el mismo lado en el cual había un hematoma, que normalmente para llegar a una imagen de un cerebro que no haya nada de compresión transcurren varias semanas, en esa evolución, en ese mismo espacio se volvió a formar un nuevo coágulo con nueva compresión de cerebro", explicó.

Visitas del mundo político

Durante la jornada, la familia recibió visitas como las del diputado Jorge Tarud, el ex ministro del Interior Carlos Figueroa y del ex Mandatario Ricardo Lagos Escobar.

"Estuvimos con Marta, con sus hijas, está también Carlos Figueroa y bueno, hay preocupación. Ustedes saben que en este instante está siendo operado y esperemos que todo salga bien", comentó el ex Presidente.

"Todos los que fuimos colaboradores de él, yo fui ministro durante cinco años, entonces lo que menos uno puede es estar preocupado, tenemos una amistad muy grande", recalcó Lagos.

Figueroa comentó que "yo tengo con él una relación de amistad y aprecio, imagínate haber sido su ministro durante seis años. Una amistad desde su padre, fui ministro y gran amigo de su padre y ahora colaborador de él, así que vine a saber y quedar más tranquilo".