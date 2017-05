Alejandro Guillier juntará firmas para llegar a primera vuelta como independiente

El senador Alejandro Guillier confirmó este domingo que irá directamente a la primera vuelta presidencial y destacó que recolectará las firmas necesarias para llegar a dicha instancia.

Esto un día después de que la Democracia Cristiana resolviera llegar con la candidatura de Carolina Goic hasta la elección de noviembre y descartara disputar el cupo en las primarias de la Nueva Mayoría.

"Recorriendo Chile he escuchado los problemas y los sueños de la gente. Ahora permitame que le cuente cuál es mi sueño y mi problema. Mi sueño es un Chile más justo, sin abuso, sin colusión, participativo y donde las regiones tengan un rol vital en el desarrollo del país", dijo el parlamentario a través de un video publicado en las redes sociales.

En el registro audiovisual, manifesta que "también sueño con un Chile donde un independiente como usted o como yo puedan ser presidente de la República".

"Mi problema es que no habrán primarias en la Nueva Mayoría, que es el mecanismo que ha permitido que en la ciudadanía, la gente como usted o como yo, pueda elegir los liderazgos que nos van a representar y también participando en la elaboración del programa de ese gobierno", sostuvo el legislador.

Guillier aseguró que la falta de primarias "es una decisión que me da pena, una decisión que no me agrada (...) es una pérdida y tenemos que asumirla como tal".

El senador, que reunía los apoyos del PS y el Partido Radical de cara a una eventual primaria, dijo que seguirá recorriendo el país en "conjunto con las fuerzas políticas y sociales que me están apoyando", pero insistió en que necesita el apoyo de la ciudadanía para juntar las firmas y "hacer válida esta candidatura y legítima ante todos los chilenos".