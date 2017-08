BancoEstado no prestará dinero para campañas a ningún parlamentario

"La ley no la hace el BancoEstado, nosotros no hemos tenido nada que ver con la legislación", respondió Rodríguez Grossi a Alejandro Guiller.

El presidente de BancoEstado, Jorge Rodríguez Grossi, ratificó que la entidad no prestará dineros para campañas políticas a ningún candidato que sea parlamentario en ejercicio, tal como ya lo hizo con el senador independiente Alejandro Guillier, quien acusó un supuesto bloqueo de la banca.

"Nos encantaría poder prestarles plata, pero desde el año 1995 que el Banco del Estado se acogió a un fundamento legal que prohíbe que los parlamentarios tengan deudas con empresas públicas", explicó el ex ministro.

El ex secretario de Estado remarcó que "nosotros somos una empresa pública y, desde entonces, jamás le hemos prestado plata a parlamentarios. A Carolina Goic tampoco le vamos a prestar plata, al senador (Alejandro) Navarro tampoco le vamos a prestar plata si es que pidieran. La ley no la hace el BancoEstado, nosotros no hemos tenido nada que ver con la legislación".

Rodríguez Grossi emitió estas declaraciones tras asistir a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en Valparaíso, para explicar el bono de 4,5 millones de pesos pagado a sus trabajadores, sesión que se realizó en secreto, a petición del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ya que la exposición incluyó información de las finanzas del Banco y por respeto al sindicato.