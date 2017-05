Chile Vamos se reunió con canales de televisión por debates de primarias

La mañana de este martes se reunieron los partidos de Chile Vamos con ejecutivos de TVN, 24 Horas, Chilevisión, CNN Chile, Mega y Canal 13 para fijar los lineamientos del primer debate de primarias entre los abanderados de RN, la UDI y el PRI, Sebastián Piñera; de Evópoli, Felipe Kast; y el independiente Manuel José Ossandón.

Durante el encuentro que se realizó en la sede de Renovación Nacional los partidos propusieron temas como el formato, el número de periodistas por cada canal, el tiempo de intervención de cada candidato, no vetar la interpelación entre candidatos y que la conducción permita el debate de ideas para no caer en el ataque entre los postulantes.

Al respecto, el secretario general de Evópoli, Francisco Undurraga, explicó que "quedamos de acuerdo que los canales de televisión iban a actuar en conjunto, ellos iban a nombrar un productor ejecutivo, un director e iban a ver desde dónde se iba a transmitir, desde qué canal. Las fechas tentativas son el 14 de junio y el 28 de junio".

En tanto, su par de la UDI, Pablo Terrazas, complementó que "los canales, dentro de los compromisos que tienen en su programación, van a tratar de buscarnos el mejor horario que nos puedan ofrecer".

Descartan veto a Ossandón

En la reunión no estuvieron presentes representantes de la candidatura del senador ex RN Manuel José Ossandón, dado que participaron del encuentro los secretarios generales de los partidos y no el Comité de Primarias del bloque opositor.

Sobre este tema, el secretario general de RN, Mario Desbordes, realizó un llamado "al senador Ossandón que se ponga a proponer y la corte con lograr visibilidad a costillas de lo que era su coalición, no sé si sigue siendo parte de esta coalición, yo no sé qué va a pasar con él el 3 de julio, yo no sé cuál es el proyecto que él tiene por delante, cada vez me lo cuestiono más".

"Que los canales tengan una participación activa es lo que se ha planteado siempre, aquí nunca hemos vetado a nadie, tenemos que ponernos de acuerdo con los canales, nunca hemos pretendido imponerle a los canales un formato", añadió.

Tras esta reunión, el próximo martes 30 de mayo los canales de televisión entregarán su propuesta a los partidos de Chile Vamos.