Críticas y apoyos a Luis Larraín, candidato de Chile Vamos que se restó de campaña de Piñera

El ex presidente de la Fundación Iguales Luis Larraín sumó críticas y también apoyos por confirmar que no apoyará la repostulación a la Presidencia de Sebastián Piñera pese a ser candidato oficial a la Cámara de Diputados por Chile Vamos.

Larraín Stieb, quien en el pasado apoyó la campaña del ex Presidente, competirá por el Distrito 10 de Santiago que comprende las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín, La Granja en la lista única del bloque de la oposición.

Pese a ser militante de Ciudadanos, Larraín se inscribió en esta candidatura con un cupo de Evópoli debido a que la tienda liderada por Andrés Velasco no se constituyó ante el Servel en la Región Metropolitana.

Tras inscribirse como candidato, el ex presidente de Iguales destacó que Evópoli le dio la "libertad de mantener nuestra postura de no apoyar a Sebastián Piñera y luchar por la construcción de un nuevo referente de centro liberal independiente de las coaliciones tradicionales".

El ex ministro Luciano Cruz-Coke, militante de Evópoli, salió en su defensa afirmando que "compartimos muchas banderas de lucha. Me parece que Luis, lejos de ser un problema va a ser un aporte".

"Obviamente 'Lucho' va en lista de Chile Vamos, eso lo sabe desde el principio, pero me parece que el énfasis de que apoye o no a Piñera es algo que él no tiene como centro de campaña bajo ningún punto de vista", añadió el otrora actor.

Cruz-Coke, a su vez, repasó al gremialismo afirmando: "Yo veo hoy día que la UDI también tiene una decisión que tomar respecto de quienes van a votar por José Antonio Kast que por Sebastián Piñera (...). Nosotors tenemos, como sector, que aprender a vivir con ciertas diferencias".

"Me sorprende su indefinición"

La actual diputada y también candidata del distrito 10, la RN Marcela Sabat, fue una de sus críticas, expresando: "Me sorprende su indefinición (...) ¿Qué convicciones defiende? Esas son mis dudas. Son definiciones que un candidato debe tener".

"Sabía que Larraín no estaba contento con el proyecto político de Piñera, pero me confunde que finalmente esté en Evópoli, ¿Está o no está?", cuestionó la parlamentaria a La Segunda.

Sabat recibió la inmediata crítica de Andrés Velasco, líder de Ciudadanos, quien en Twitter escribió: "Que alguien le explique a Marcela Sabat que esto no es la inquisición ni un regimiento. Esto es democracia".

Que alguien le explique a Marcela Sabat @MarceSabat q esto no es la inquisición ni un regimiento. Esto es democracia. Fuerza @LuisLarrain 💪🏼 pic.twitter.com/vQSr85jERG — Andrés Velasco (@AndresVelasco) 23 de agosto de 2017

"Piñera es el camino"

Sebastián Torrealba, también candidato del Distrito 10 por RN, sostuvo que "es una bofetada, no tiene explicación que nos encontremos con un candidato que ha renegado públicamente de Sebastián Piñera".

Desde la UDI, el candidato Jorge Alessandri pidió a Cruz-Coke que "nos ayude a alinear al compañero de lista que él o ellos trajeron".

"Hagámoslo darse cuenta de que Piñera es el camino", afirmó el gremialista.