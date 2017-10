Democracia Cristiana: Cornejo pide "poner hartos huevos en la canasta parlamentaria"

El ex presidente de la Cámara Baja afirmó que "no es el camino correcto" que la candidata Goic cuestione resultados de la encuesta CEP.

El diputado DC Aldo Cornejo criticó que la candidata presidencial del partido, Carolina Goic, haya cuestionado la veracidad de los resultados de la Encuesta CEP publicada ayer, que la mostró quinta en entre los ocho aspirantes a La Moneda.

Cornejo señaló que aquél "no es el camino correcto" y, poniendo los números sobre la mesa, opinó que la colectividad debería enfocarse en la elección parlamentaria.

"Espero que después de la encuesta CEP el comando de la candidatura, las personas que están más cerca de la candidata, puedan hacer una reflexión serena, tranquila, para ver qué se puede hacer en los próximos 20 días. La reacción de desprestigiar una encuesta me parece que no es el camino correcto", señaló el ex presidente de la Cámara de Diputados.

"La encuesta, como ella (Goic) lo ha dicho muchas veces, es un instrumento de trabajo, y espero que el comando tome la encuesta y la analice con serenidad. Quedan 20 días y si hay que hacer rectificaciones profundas no tenemos mucho tiempo", alertó.

"Si me preguntan a mí, pondría hartos huevos en la canasta parlamentaria. No sé si todos, pero hartos huevos". Consultado si hay que poner más "huevos" en la elección presidencial, Cornejo respondió: "Los que falten".

Goic responde: "No se puede separar"

Estos comentarios fueron respondidos por la aludida abanderada, quien comentó que la elección presidencial no corre por un carril separado a la parlamentaria.

"Tan importante es tener un buen resultado parlamentario como el resultado presidencial, y no olvidar, además, el resultado de los consejeros regionales, que son nuestra fuerza en cada uno de los territorios. No es algo que tú puedas separar, sino que, al contrario, es un trabajo conjunto que hacemos desde la Democracia Cristiana para todos los chilenos y chilenas", aseveró la senadora, en medio de una actividad de campaña en la Región del Maule.

La senadora pidió "no olvidar que ésta es la propuesta de la Democracia Cristiana para nuestro país, una propuesta que busca ampliar, trabajar con todos, que busca que tengamos una Presidenta para todos los chilenos y chilenas".