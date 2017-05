Enríquez-Ominami criticó a Guillier: "Maneja un Mercedes Benz y lo choca todos los días"

"Lo más grave es que Guillier no sabe hacia dónde va", criticó ME-O.

El por tercera vez candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami (PRO), reiteró este domingo sus críticas a Alejandro Guillier - que cuenta con el apoyo de toda la Nueva Mayoría salvo la DC- y aseguro que "maneja un Mercedes Benz y lo choca todos los días".

"La Nueva Mayoría eligió a un candidato que maneja un Mercedes Benz y lo choca todos los días", fustigó Enríquez-Ominami este domingo en el programa "Estado Nacional", de TVN.

En esa línea, afirmó que "no sé de dónde viene Alejandro Guillier, porque no le entiendo si es periodista o político", apuntando que "un día en la mañana se declara senador todo poderoso y en la noche se acuesta diciendo que no es político".

"Pero lo que es más grave es que no sabe hacia dónde va", expresó.

A inicios de semana, líder del Partido Progresista acusó, en Cooperativa, a Guillier de "mentirle" a su electorado a la vez que "insulta" -al no tener militancia definida- a los partidos con los que tendrá que gobernar en caso de llegar a la Presidencia.

Vinculación a SQM: "Todo es falso"

Sobre los errores en sus candidaturas anteriores, explicó –al citado programa televisivo- que en ese entonces "era muy joven", recordando que "en 2013 no fui capaz de encarnar una articulación más grande como la que tenía Michelle Bachelet".

En tanto, respecto al silencio que guardó ante su vinculación caso SQM y el papel que cumplió la empresa en el financiamiento de su campaña anterior, insistió en que "todo es falso" y subrayó que "mis cuentas bancarias están abiertas y no han encontrado nada en dos años de investigación (...) Estoy convencido que esto se va a cerrar".