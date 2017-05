El ex alcalde de Santiago Raúl Alcaíno es uno de los integrantes del comité político de la campaña de Felipe Kast.

El candidato presidencial de Evópoli, Felipe Kast, presentó a su equipo de campaña de cara a las primarias de Chile Vamos, que fueron inscritas la noche de este martes y que se realizarán el domingo 2 de julio.

En la oportunidad, el ex ministro de Desarrollo Social marcó diferencias con los principios programáticos de la candidatura de Sebastián Piñera afirmando que no todo es crecimiento económico.

"Si queremos realmente poder cultivar el músculo de hacer justicia en Chile necesitamos volver a crecer, pero el crecimiento económico no va a lograr que tengamos una educación pública de calidad, no va a lograr que tengamos una salud pública de calidad", apuntó.

Kast precisó que "para eso tenemos que reformar el Estado, quitárselo a los partidos políticos, dárselo a los ciudadanos, y que sea el mérito, no el pituto, el que elija quién está a cargo de los servicios públicos. Imagínense a un Benito Baranda a cargo del Sename, no se nos estarían muriendo los niños en manos del propio Estado".

Dentro del comité político de la candidatura del ex secretario de Estado destacan el ex atleta Sebastián Keitel, el actor y ex ministro Luciano Cruz-Coke, y el animador de televisión Raúl Alcaíno, entre otros.