Luis Larraín exige a Fonasa codificar más de 2.000 prestaciones sin cobertura

El candidato a diputado por el distrito 10 Luis Larraín, junto a representantes organizaciones de pacientes, se reunió con autoridades de Fonasa para exigir que se ponga código a más de 2.700 prestaciones médicas que hoy no las tienen, lo que implica que enfermos y pacientes no pueden pedir reembolso ni a Fonasa y ni a sus isapres.

Según explica Luis Larraín, el 2015 se determinó que en Chile se realizan 5.360 prestaciones, de las cuales el 53% no está codificada. "Esto significa que miles de exámenes de laboratorio, imágenes, consultas, procedimientos y cirugías hoy no están cubiertas. La falta de codificaciones es una catástrofe económica para los enfermos crónicos porque estamos obligados a pagar en forma particular por su salud", explica el candidato independiente (en cupo de Evópoli) por Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Macul.

Larraín cuenta que la directora de Fonasa, Jeanette Vega, aseguró en la prensa que se estaban determinando los costos de las prestaciones faltantes para incluirlos en los presupuestos de 2017 y 2018. Sin embargo, este año sólo fueron aranceladas 33 prestaciones. Según la explicación que Fonasa entregó en el encuentro con Larraín y las organizaciones de pacientes, la propuesta de una codificación más completa no fue aceptada por el Ministerio de Hacienda.

"¿Por qué se les cuida el bolsillo a las isapres en vez de a los pacientes? ¿Cuáles son los criterios para decidir qué prestaciones se codifican? ¿Existe una lista de prestaciones prioritarias? A este paso, recién el 2071 se reembolsarán un porcentaje el 100% de los prestaciones existentes. Eso es un escándalo", explica el ex presidente de la fundación Iguales.

Robinson Cristi, presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher) explica que "las autoridades de Salud deben respetar a los enfermos y la forma de hacerlo es siendo transparentes y activos en el desarrollo de nuevas garantías. Lo más triste es que no lo pedimos para nosotros, sino por nuestros hijos".

A esta demanda se han sumado las organizaciones Me Muevo (artritis), Corporación del Trasplante, Cambiemos la Historia (donación de órganos), Fundación Crohn y colitis ulcerosa, Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher), Corporación SOS (cobertura de salud en general), GIST Chile (enfermedades gastrointestinales), Fundación Cáncer Ovárico y otros Ginecológicos (Fucog).

Además, 10 mil personas se han sumado a la campaña "Póngale Código" que Luis Larraín inauguró en la plataforma www.change.org, a través de la cual se hace la misma demanda.