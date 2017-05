Orrego por presidenciales: Ojalá que diferencias no opaquen las convergencias

El intendente metropolitano, Claudio Orrego (DC), realizó un llamado a la unidad en la Nueva Mayoría ante la disputa presidencial entre Alejandro Guillier y Carolina Goic afirmando en entrevista con Cooperativa que espera que esta confrontación "no opaque" las "convergencias que nos unen".

"En el pasado hemos tenido circunstancias difíciles, donde a veces las palabras han sido bastante duras de distintos partidos y distintos sectores, pero al final ha prevalecido el sentido del bien común", sostuvo la autoridad regional en conversación con Lo Que Queda del Día.

Orrego añadió que "es perfectamente factible, y así espero que lo hagan todos los partidarios de las distintas candidaturas, competir sin abandonar aquellas cosas que nos unen".

A juicio con el intendente, estos aspectos tienen que ver "con la vocación de cambio social que tenemos en la centroizquierda chilena, mantener ciertas reformas que se han hecho estos años, pero también hacer nuevas reformas que le faltan al país. Es posible avanzar en aquello que nos une, pero también planteando los énfasis que tiene cada candidatura".

"Espero que espíritu de convergencia no quede desplazado"

"Espero que la clase política de todos los partidos esté a la altura y ojalá se llegue a acuerdo parlamentario, ojalá se llegara a acuerdo también en materia de algunos proyectos de ley emblemáticos como, por ejemplo, el de la elección de gobernadores. Yo espero que ese espíritu de convergencia no quede 100 por ciento desplazado por la competencia", remarcó.

El ex abanderado presidencial de la DC espera "que encontremos el tono, que lo estamos buscando entre todos, de poder competir legítimamente y también mantener aquellas cosas que nos unen. Lo uno no es incompatible con lo otro".

"La competencia, inevitablemente, plantea establecer diferencias. Yo hago votos, como parte de un Gobierno que quiere no solamente gobernar, sino proyectar aquello bueno que se ha hecho y mejorar lo no tan bueno, de que este debate por las diferencias que tenemos, que son legítimas y válidas, no estropeen el ánimo societatis que podríamos tener todavía", agregó.

Orrego concluyó que "tenemos que cuidar el tono de cómo debatimos entre nosotros para que el énfasis en las diferencias, que son legítimas, no opaque aquello que son convergencias que nos unen, porque claramente hay cosas que nos unen".