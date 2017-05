Parlamentarias: Los desafíos de los partidos para cumplir con la Ley de Cuotas

De cara a las elecciones parlamentarias de noviembre, los partidos se encuentran buscando candidatas para cumplir con la Ley de Cuotas aprobada en 2015 que dice que ningún género puede pasar del 60 por ciento de postulaciones.

Como la mayoría de los candidatos son hombres, el desafío es presentar el 40 por ciento restante de candidatas pues, además, se calculará por colectividad a nivel nacional. Si no se cumple, se rechazarán todas las candidaturas que presente ese partido político.

Además, existe la noción de que una candidata tiene que venir apadrinada, alguien que se le sé el cupo para poder participar.

La ex vicepresidenta de la DC y ex ministra del Sernam Laura Albornoz manifestó que "tratándose de la Democracia Cristiana, tenemos una sola diputada. La verdad es que si una mujer quería postular, la desigualdad era enorme".

La actual directora de Codelco añadió que "usted tiene un incumbente que es diputado en la región, cuenta con recursos públicos, afecta a las mujeres en Chile que en promedio reciben un 30 por ciento menos de salario por el mismo tipo de empleo que los hombres".

Mientras que la senadora de Amplitud, Lily Pérez (ex RN), aseveró que "eligen qué mujeres van a estar, qué mujeres van a ser las sucesoras. Fui candidata a senadora con primera mayoría, acá el 2009 me costó mucho que me dieran el cupo porque había muchos hombres interesados. Se tuvo que hacer muchas encuestas".

"Nosotros en Amplitud es al revés, nos reímos un poco, decimos que el 40 por ciento lo van a ocupar los candidatos hombres", adelantó.

"Ojalá existan liderazgos que de verdad tengan electividad"

Los partidos ya dicen que les está complicando a la hora de pensar cómo pensar las listas parlamentarias y, por ejemplo, en la Nueva Mayoría aún no se sabe si llevarán lista única o si la Democracia Cristiana irá por su cuenta.

La senadora y ex timonel del Partido Socialista, Isabel Allende, indicó que "sobre todo con las municipales, desde la vicepresidencia, con el Instituto Igualdad, se trabajó en la capacitación y formación para futuras candidatas a parlamentarias".

"Ojalá existan liderazgos que de verdad tengan electividad, que nuestras mujeres sean elegidas las candidatas. Hubo periodos en el cual yo era la única mujer, ahora hay cinco mujeres diputadas y esperamos incrementar este número, y respecto al Senado, hay que reconocerlo, está más complejo", declaró.

16 por ciento de parlamentarios son mujeres

Entre 1989 y 2013, las últimas parlamentarias, el 90 por ciento de los candidatos presentados fueron hombres.

Respecto a esto, Marcela Ríos, a cargo del Programa de Gobernabilidad de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indicó que "15,8 por ciento de parlamentarios en ejercicio son mujeres, el promedio en América Latina está por encima del 30 por ciento".

"El discurso, a menudo, es porque no hay mujeres o que no les interesa, pero los padrones de los partidos que teníamos antes, cuando hacíamos el análisis por sexo, la mitad de los militantes de partidos son mujeres. Hay muchas mujeres en los órganos intermedios de los partidos, hay muchas mujeres dirigentas internas, lo que las mujeres no logran es que los comités de nominación las nominen a los cargos más importantes", sostuvo.