Rojo Edwards acusó "cuchillazos" en Chile Vamos tras quedar fuera de lista parlamentaria

Edwards, confiado, afirmó que "las candidaturas que van a ganar no se bajan".

El diputado ex RN Rojo Edwards criticó la decisión final de la UDI y Chile Vamos de no incorporarlo en la lista de candidatos al Senado, advirtiendo que hubo "cuchillazos" en el bloque.

Edwards, quien aspira llegar al Senado por La Araucanía, esperaba lograr un cupo en la tienda gremialista, luego de dejar las filas de RN. Sin embargo, ayer la propia Jacqueline van Rysselberghe reconocía que "lamentablemente no fue posible que fuera en un cupo nuestro".

Hoy, tras el cierre de las inscripciones en el Servel, Edwards ratificó que competirá en las elecciones como independiente y de paso lanzó sus dardos contra Chile Vamos.

"Lamento que el (ex) Presidente Piñera no haya tenido intervención para efecto de los nombres en los cupos, porque cuando el Presidente actuó, pero cuando los partidos actuaron hubo cuchillazos permanentes y eso es lo que ocurrió", manifestó.

El diputado añadió que "la política, lamentablemente, muchas veces no está liderada por personas que realmente creen en la unidad y que al final terminan tratando de sacar competencia por secretaría, que es lo que ocurrió. Por eso es que se generan libertades, a mi juicio, mal entendidas".

Y puntualizó: "No existe ninguna posibilidad que me baje porque las candidaturas que van a ganar no se bajan".